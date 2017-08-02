﻿بحر: التشريعي سيد نفسه والرئيس لا يملك صلاحيات حله

غزة – «القدس العربي»: قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، والقيادي في حركة حماس، إن المجلس «سيد نفسه»، وإن الرئيس محمود عباس لا يملك صلاحيات حله.

وقال في تصريحات نشرها موقع المجلس التشريعي في غزة، إن ولاية الرئيس عباس «انتهت» في كانون الثاني/يناير عام 2009، ووصف المحكمة الدستورية التي شكلها دون مشاورات أو توافق فلسطيني بـ «الباطلة ولا تستطيع حل التشريعي». وأشار إلى أن الرد على خطوة الرئيس بحل المجلس التشريعي – إن تمت- جاهز وموجود لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، لكنه رفض الإفصاح عنها.

جاء ذلك بعد أنباء حول وجود نية للرئيس عباس لحل المجلس التشريعي، نفاها مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ «القدس العربي».،

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أعطت في وقت سابق الرئيس الحق في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، في ظل تعطل عمل المجلس بالشكل القانوني، وقد أصدر الرئيس عقب ذلك قرارا برفع الحصانة عن خمس نواب من حركة فتح، بعد أن جرى فصلهم من الحركة، في مقدمتهم محمد دحلان.

والمعروف أن أعمال المجلس التشريعي عطلت منذ سيطرة حماس على غزة صيف عام 2007، حيث لا تشارك أي من الكتل ولا القوائم البرلمانية في جلسات المجلس التي تعقد في غزة، بمشاركة نواب حماس فقط، غير أن النواب المحسوبين على فريق دحلان، حضروا الجلسة الأخيرة لنواب حماس، التي ألقى فيها دحلان كلمة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».

إلى ذلك حذر بحر من «التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية» التي شكلها الرئيس عباس مؤخرا، الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، وقال إن ذلك يمثل «قضية إجرامية وإرهابية وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المحكمة الدستورية باطلة».

وبشأن المخاوف من انهيار النظام السياسي الفلسطيني بعد غياب عباس، وما يثار من أحاديث عن إمكانية سد هذه الثغرة من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، أكد بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس أو مات أو مرض ولا يستطيع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم بمقام الرئيس لمدة 60 يوما تمهيدا لإجراء انتخابات. وأشار إلى الحادثة المشابهة عام 2004، حينما توفي رئيس السلطة في حينه ياسر عرفات وحل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح، وقال بحر «بالتالي لا علاقة للمجلس الوطني بالأمر»، في إشارة منه إلى إحلال رئيس المجلس الوطني بدل الرئيس.

وفاز الدكتور عزيز دويك القيادي في حماس، في آخر انتخابات أجراها نواب المجلس التشريعي، برئاسة المجلس، وتقول حركة فتح أن ولاية رئاسة المجلس انتهت.

وحول مشاركة دحلان في جلسة المجلس التشريعي الأخيرة، قال بحر «إن حماس تتقرب من جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى مستوى الأشخاص والأحزاب والدول والرؤساء، باعتبار أنها حركة منفتحة على العالم تملك المرونة مع حفاظها على ثوابتها ومقاومتها»، وأضاف «لا أستطيع كرئيس مجلس تشريعي بالإنابة، منع أحد من النواب التحدث في جلساتنا».

وفي موضوع المصالحة المجتمعية وتعويض ضحايا الانقسام الفلسطيني، أشار بحر إلى أن هناك لجانا مشكلة من كل الأطراف والفصائل الفلسطينية ومن المجلس التشريعي، عقدت جلسات متتالية للبدء في تطبيق المصالحة المجتمعية على الأرض في أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بنتائج التفاهمات الأخيرة بين حركة حماس والمسؤولين في مصر، بين أن نصوص التفاهمات بشكلها العام تنص على فتح معبر رفح للبضائع والأفراد بشكل دائم، وقال «إذا ما تمت فإنها تنهي مشكلة المعاناة الإنسانية للطلاب والمرضى».