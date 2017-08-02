﻿زيد رعد الحسين يناشد الحكومة الفنزويلية الإفراج عن جميع المحتجزين لممارستهم حق حرية التجمع

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: أعرب زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن القلق العميق إزاء احتجاز السلطات الفنزويلية لزعيمي المعارضة، ليوبولدو لوبيز وأنطونيو ليديزما، وذلك مرة أخرى بعد إبطال حكم الإقامة الجبرية في منزلهما. وتعقيبا على هذا الأمر، حث زيد الحسين الحكومة على الإفراج فورا عن جميع المحتجزين لممارستهم حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير.

وأعرب الحسين عن أسفه للخسائر في الأرواح، حيث لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في مظاهرات اعتراضا على انتخابات «الجمعية التأسيسية»، مؤكدا على أهمية إجراء تحقيقات في هذه الوفيات بطريقة سريعة وفعالة ومستقلة، وبتعاون كامل من الحكومة.

كما حث السلطات على عدم جعل الحالة المضطربة بالفعل، أكثر سوءا من خلال استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك عن طريق اقتحام المنازل الذي تم على يد قوات الأمن في مختلف أنحاء البلد.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد دعت أمس إلى التحقيق الفوري والمستقل في وفاة عشرة أشخاص على الأقل في معرض الاحتجاج على انتخابات الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل في فنزويلا نهاية الأسبوع.

وأوضحت أرقام حكومية غير مؤكدة أن حوالي 41 بالمائة من الفنزويليين توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد لاختيار مجلس جديد يعيد صياغة الدستور الحالي. لكن أحزاب المعارضة قاطعت التصويت.

كما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات إلى التوقف عن استخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات، وضمان احترام حق التجمع السلمي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحافي اليومي: «يدعو مكتب حقوق الإنسان إلى أن تكون التحقيقات في حالات الوفاة سريعة وفعالة ومستقلة، ويحث الحكومة على التعاون الكامل مع هذه التحقيقات. كما يعرب المكتب عن قلقه إزاء استمرار السلطات الفنزويلية في انتهاك حق التجمع السلمي عن طريق تفريق المتظاهرين بعنف».