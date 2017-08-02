﻿القيادات الدينية تحذر الاحتلال من استمرار التدخل في شؤون الأقصى ومجمع الفقه الإسلامي: زيارة المسجد مطلوبة شرعاً وفق المصلحة

رام الله – «القدس العربي»: حذرت القيادات الدينية في القدس المحتلة ممثلة في رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية والقائم بأعمال قاضي القضاة من إصرار الاحتلال الإسرائيلي على التدخل في إدارة شؤون الأوقاف والمسجد الأقصى المبارك. وأكدت في نداء مشترك موجه إلى الأهل في القدس وفلسطين، أن ذلك سيعيد الأمور إلى حالة التأزم وجر المنطقة بأكملها إلى ما لا تحمد عقباه، «وأن الحفاظ على الواقع التاريخي والديني والقانوني هو ثابت من ثوابتنا لا نتنازل عن. واعتبرت أن استمرار العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، من قبل سلطات الاحتلال يؤكد أن «الاحتلال لا يزال يفكر بمنطق القوة والقهر، ونحن ننظر إليه بعين الخطورة الشديدة، وأن حقوقنا الشرعية هي حقوق ثابتة لا نحيد عنها ولا نتراجع ولا نفاوض عليها تحت أي ظرف، والمتمثلة بإعادة مفاتيح باب المغاربة، وإيقاف حالات الاقتحامات من قبل المستوطنين وعدم منع أو اعتراض أو إبعاد أي مواطن مقدسي من دخول المسجد الأقصى المبارك».

وحذرت من أن «تحديد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى يعتبر تدخلا سافرا واعتداء على حرية العبادة نرفضه رفضا قاطعا، ونتمنى على أبناء شعبنا شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للعبادة والرباط، وتلقي دروس العلم فيه». ودعت الفلسطينيين في القدس وفلسطين إلى عدم تداول أو التعاطي مع أي شائعة تظهر هنا أو هناك، وأن مصدر المعلومة عما يجري في المسجد الأقصى وحوله فقط هي دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التي شكلت اللجان المتخصصة لفحص كل ما جرى من اعتداءات وتجاوزات من قبل قوات الاحتلال في المسجد الأقصى.

في غضون ذلك استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين. واستمع منه إلى شرح حول آخر تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام، ومعاناة أهلنا في المدينة المقدسة.

وكان مدير إدارة الفتوى والتشريعات المقارنة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي عبد القاهر محمد قمر قد كشف أن المجمع أصدر قرارا انتهى إلى أن الحكم الشرعي لزيارة المسجد الأقصى، مندوب ومرغّب فيه شرعا، إذا كانت الزيارة محققة للمصالح، التي يوكل تقديرها لأولي الأمر في الدول الإسلامية.

وأوضح لدى مشاركته في الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن القدس، في إسطنبول، أن من أهم هذه المصالح إعانة الشعب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا ومؤازرته.

وحذر المجمع وهو أحد الأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من مخاطر المس بحرمة المسجد الأقصى، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة. وقال قمر: إن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، وإنه لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال لمدينة القدس ومسجدها.

أما على الأرض فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحد حراس المسجد الأقصى وهو مهدي العباسي من دخول المسجد والالتحاق بعمله، فيما نشر مركز إعلام القدس صورا لاقتحام مئات اليهود باحاته، التي دخلوا إليها عبر باب المغاربة وبمجموعات متتالية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الخاصة.

وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نائبا في المجلس التشريعي هو حسني البوريني من عصيرة الشمالية، وعددا من الأسرى المحررين، وهم مناضل سعادة الذي امضى أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال من عصيرة الشمالية وضرار حمادنة، والشيخ عمر دراوشة من طلوزة وادهم الشولي، من عصيرة الشمالية ورياض يوسف صلاحات، من طلوزة وحاصل على الماجستير في الصحافة وعددا آخر من الفلسطينيين من بيت لحم ورام الله والقدس.

وداهمت قوات الاحتلال مقر مفتشي محافظة الخليل في البلدة القديمة وصادرت محتوياته، وهددت باعتقال المتواجدين في المكتب. وافتتح المقر في البلدة القديمة قبل20 يوما، بهدف تعزيز الأمن والأمان في المنطقة الجنوبية القريب من حاجز أبو الريش، وصادر الجنود محتويات المكتب وهددت باعتقال من فيه.