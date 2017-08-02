﻿أزمة مياه في محافظات مصرية تؤجج غضب المواطنين

القاهرة ـ «القدس العربي»: ضربت أزمة انقطاع المياه محافظات مصرية عدة، وصلت في بعض المناطق إلى انقطاع دام 15 يوما، وشكا الأهالي من تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل الأزمة.

وشهدت محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والشرقية والدقهلية أزمة في المياه منذ أيام، دون إعلان واضح من الحكومة عن أسباب انقطاع المياه في غالب الأحيان. وشكا أهالي مدينة حلوان تكرر أزمة انقطاع المياه خلال الأيام الماضية، وحتى أمس الأربعاء، ووجهوا نداءات عبر القنوات الفضائية لحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وقالت سيدة من الأهالي، خلال لقائها في أحد البرامج الصباحية في فضائية مصرية خاصة، أمس: «كل يوم المياه تنقطع، منذ 4 سنوات ونحن على هذا الحال، واعتدنا على تدبير بعض احتياجاتنا من المياه بتخزينها في أوان، لأن مدد انقطاعها تتجاوز 24 ساعة».

وأضافت: «نملأ الأواني كي نجد المياه لأطفالنا، وأجهزة الغسيل الكهربائية تعطلت بسبب انقطاع المياه المتكرر»، مؤكدة أنهم تواصلوا مع كل المسؤولين دون استجابة من أحد.

وقال أحد المواطنين: «لا نستطيع التحمل أكتر من ذلك، فالمياه حق أي إنسان ونحن محرومون منها».

وتنادي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمة مياه الشرب، بالاتصال برقم ساخن في حال حدوث أزمة انقطاعات في المياه.

لكن مواطنين شكوا من عدم جدوى الاتصال، وغياب الردود والحلول. وقدم المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياه، محي الصيرفي، اعتذارا للمواطنين أمس، بسبب عدم رد الخط الساخن على شكاويهم، وقال في تصريحات إعلامية:» «نتابع الموقف وسنفعل ما نستطيع لحل الأزمة».

وساد الغضب بين سكان «عزبة أبو خليل، والسافية، وأبو يوسف، والبنوي، وعزبة العرب» وهي مناطق تابعة لمركز صان الحجر في محافظة الشرقية في مصر، وذلك بسبب انقطاع المياه لأكثر من 15 يوما متواصلة.

واتهم محمد شلتوت، أحد المواطنين، المسؤولين عن «محطة مياه طارق بن زياد» بالتقاعس عن أداء عملهم.

وقال: «تلك العزب لم تشرق عليها شمس المسؤولين من محافظة الشرقية، فنتج عن ذلك الفساد في التعدي على مرفق المياه بتكسير الخطوط العامة بمعرفة بعض المشرفين في مرفق المياه، مما أدى إلى انقطاع المياه تماما بعد تركيب ماكينات شفط للمياه».

وشكا أهالي منطقة فيصل المكتظة بالسكان، في محافظة الجيزة، من مشكلة انقطاع المياه، وأكدوا أن المياه تنقطع باليوم مرات عدة لمدة ساعتين أو ثلاث أو طوال الليل

وكشف أهالي المنطقة أن الانقطاع المتكرر في المياه مستمر منذ نحو أسبوعين، مؤكدين أن هذا الانقطاع يعطل حياتهم اليومية من تحضير طعام وغسيل ووضوء.

وأكد أحد العاملين في منطقة فيصل أن المياه لا تنقطع بمحل عمله لكن تنقطع بالمنطقة التي يعيش بها. وأضاف «المياه بتقطع ساعات».

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، حنفي محمد حنفي، إنه ليس لديه حل للأزمة، ما أثار غضب بين مواطني المنطقة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، انقطاع المياه عن مركز المطرية، أمس الأربعاء، لمدة 12 ساعة للصيانة، بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً، ووجهت رئاسة حي المطرية بالإعلان عن موعد انقطاع المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مضيفة أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب في المناطق المتأثرة.

وكانت شركة مياه الشرب في القاهرة أعلنت نهاية يوليو/تموز الماضي، انقطاع المياه عن 14 منطقة لمدة 24 ساعة، بدعوى قيام الهيئة القومية للأنفاق بتحويلات ضمن مشروع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق في شارع جسر السويس.