﻿الولايات المتحدة تطلق صاروخا عابرا للقارات ردا على اختبارات كوريا الشمالية

واشنطن ـ «القدس العربي»: نجح الجيش الامريكي في اختبار صاروخ باليستى عابر للقارات في وقت مبكر من يوم الاربعاء الماضي وفقا لما ذكره متحدث بأسم القوات الجوية بعد ايام فقط من الاختبار الثاني لكوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات.

واوضح بيان للقوات الجوية الامريكية انه تم اطلاق صاروخ (مينيوتمان) غير المسلح من الجيل الثالث من قاعدة فاندنبرخ الجوية على بعد 130 ميلا شمال غرب لوس أنجليس، وزعمت القيادة الجوية الامريكية ان الاختبار لم يكن ردا على الاجراءات الاخيرة التى اتخذتها كوريا الشمالية ولكنه كان بهدف التاكيد على ان المؤسسة النووية الامريكية «امنة ومأمونة وفعالة ومستعدة لتكون قادرة على ردع وكشف وصد الهجمات على الولايات المتحدة والحلفاء ».

وكشفت وزارة الدفاع الامريكية ان الصواريخ العابرة للقارات كانت مجهزة بمركبة اختبارية وانها حلقات على مسافة 4200 ميلا إلى جزيرة كواجالين المرجانية في جزر مارشال، وقد نفذ العملية فريق من ضباط القوات الجوية العالمية من الجناح الجوي 90 جنبا إلى جنب مع سرب الطيران 576 وجناح الفضاء 30.

وقال عسكريون امريكيون ان عمليات اطلاق التجارب هذه تتطلب اعلى درجة من الكفاءة الفنية والالتزام على كل المستويات، واوضح ميشيل رولينز، المتحدث باسم قيادة الضربات انه تم تحديد الجدول الزمنى الفعلي للاختبارات قبل عدة سنوات، ولذلك لا علاقة لها بالاحداث الاخيرة.

وقد اختبرت كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات للمرة الثانية، في الأسبوع الماضي، وقال مسؤولون في الدفاع ومحللون ان الصاروخ سافر لمدة 45 دقيقة على مسافة اكثر من الف كيلو متر ولكنهم يعتقدون بان الصاروخ انشق عند دخوله الجو.