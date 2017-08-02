﻿9 صحافيين مصريين قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من تامر هنداوي: أعدَّ مرصد «صحافيون ضد التعذيب»، قائمة بأسماء 9 صحافيين قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات، على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها، أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحافية؛ كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف.

وتضمنت القائمة، الصحافي محمود عبدالنبي، مراسل شبكة رصد في الإسكندرية، الذي أُلقي القبض عليه أثناء تغطية أحداث منطقة سيدي بشر في 3 يوليو / تموز 2013، والمحبوس احتياطياً في سجن برج العرب، على ذمة القضية رقم 10045 لسنة 2013 إداري أول المنتزه والمقيدة برقم 50666 لسنة 2014 جنايات أول المنتزه ورقم 4214 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية، ويواجه، اتهامات، بالتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وقتل عمد «مجدي جمال محمد».

كذلك يواجه الصحافي محمود عبد الشكور أبو زيد عطية الله، وشهرته «شوكان» ويعمل مصورا صحافيا مستقلا، الحبس الاحتياطي منذ 4 سنوات.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليه أثناء تغطية فض اعتصام رابعة 14 أغسطس/ أب 2013، وهو قيد الحبس الاحتياطي في سجن طرة على ذمة القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة.

ويواجه اتهامات قتل وشروع في قتل وتعد واحتجاز دون وجه لحق لضباط وشرطيين ومجندين وأشخاص، استعراض القوة والتلويح بالعنف، مقاومة السلطات، سرقة منقولات، تعطيل وسائل النقل البرية، احتلال بالقوة مرافق عامة، وتخريب وحرق عمدًا ممتلكات عامة، إتلاف عمدا ممتلكات خاصة، تخريب وحرق عمدا مبنى مُعد لإقامة شعائر دينية، حيازة مفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص وذخيرة وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء ومطبوعات تحريضية.

كذلك، يواجه عبد الله حلمي محمد خليل، وشهرته «عبدالله شوشة» ويعمل مراسل قناة «أمجاد» الفضائية في الإسماعيلية، الحبس الاحتياطي منذ 4 سنوات، حيث أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر / أيلول 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي في الإسماعيلية، هو الآن محبوس في سجن بورسعيد العمومي، على ذمة القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثان الاسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية، ويواجه اتهامات، بتكوين خلية إرهابية، وتظاهر بدون إخطار، وحرق سيارات الشرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية، حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص ومفرقعات ومواد حارقة.

وتضمن التقرير اسم الباحث والصحافي إسماعيل السيد محمد عمر توفيق، وشهرته «إسماعيل الإسكندراني»، ألقي القبض عليه فور عودته إلى مصر بعد استضافته في جامعات أوروبية وأمريكية في 29 نوفمبر/تشرين الأول 2015، ومحبوس احتياطيًا بسجن مزرعة طرة، على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات تتعلق بالانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لها، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

وأشار المرصد إلى حبس الصحافي صبري أنور محمد عبد الحليم في جريدة «البديل»، احتياطيًا بسجن جمصة العمومي على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري كفر البطيخ، بعد إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم 21 فبراير/ شباط 2016، دون معرفة التهم الموجهة له حتى الآن، وحمدي مختار علي ـ وشهرته «حمدي الزعيم».

وذكر التقرير صحافي آخر، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر/ أيلول 2016، أثناء تصوير تقرير ميداني في محيط نقابة الصحافيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا في سجن استقبال طرة، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وأحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير/ كانون الثاني 2017؛ بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

كما تضمن التقرير اسم الصحافي أسامة جابر عبد السلام البشبيشي، وشهرته «أسامة البشبيشي»، صحافي في وكالة «بلدي» الإخبارية، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر/ أيلول 2016، أثناء تصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحافيين، وهو الآن محبوس احتياطيا بسجن استقبال طرة، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير/ كانون الثاني 2017؛ بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

وأشار التقرير، إلى إلقاء قوات الأمن القبض محمد حسن مصطفى محمد صحافي في جريدة «النبأ»، أُلقي القبض عليه في 26 سبتمبر/ أيلول 2016، أثناء مروره بجوار نقابة الصحافيين، وهو الآن محبوس احتياطيًا بسجن استقبال طرة، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وقد أحيلت قضيته إلى نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير/ كانون الثاني 2017؛ ويواجه اتهامات تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة.

كما ألقت قوات الأمن القبض على مدير مراسلي «الجزيرة»، محمود حسين جمعة في 22 ديسمبر / أيلول 2016، وذلك أثناء قضائه عطلة في مصر، وهو الآن محبوس احتياطيًا في سجن القاهرة، على ذمة القضية رقم 1052 لسنة 2016 حصر تحقيق أمن دولة، ويواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تستهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.