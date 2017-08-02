﻿عملية عسكرية لملاحقة عناصر «الدولة الإسلامية» في ديالى العراقية

ديالى ـ الموصل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: بدأت قوات من الجيش العراقي، أمس الأربعاء، عملية عسكرية واسعة شمال شرق محافظة ديالى (60 كم شرق بغداد) لملاحقة عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال حبيب الشمري، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، إن «قوات من الجيش العراقي تابعة للفرقة الخامسة شنّت صباح اليوم (أمس) عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى لملاحقة مسلحي التنظيم ومصادرة أسلحتهم».

وبين أن «القوات الأمنية حصلت على معلومات مؤكدة عن تواجد عدد من المطلوبين للقوات الأمنية والعاملين بصفوف تنظيم الدولة بأطراف قضاء المقدادية».

ولفت إلى أن «عناصر الدولة يعملون ضمن خلايا نائمة تتولى مهمة تنفيذ اغتيالات واستهداف أرتال القوات الأمنية بالعبوات الناسفة».

في الموازاة، أُصيب 3 من الحشد العشائري (قوات سنية موالية للحكومة) بجروح إثر تعرضهم لهجوم بعبوة ناسفة شرقي ديالى، حسب المصدر ذاته.

وقال الشمري أن «ثلاثة من الحشد العشائري كانوا في جولة أمنية قرب ناحية السعدية شرقي ديالى تعرضوا لهجوم بعبوة ناسفة؛ ما أدى إلى إصابتهم بجروح بالغة وتضرر عجلتهم».

كذلك، قال مصدر أمني، إن عنصرا في قوات البيشمركه قتل، جراء انفجار عبوة ناسفة في ديالى.

وأوضح كامران محمود، النقيب في البيشمركه أن عبوة ناسفة انفجرت قرب مجموعة من قوات البيشمركه في قرية جميلة التابعة لناحية جلولاء، شمال شرق مدينة بعقوبة.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل العنصر في اللواء 120 من البيشمركه، إسماعيل حمه عمر (50 عاما)، من سكنة ناحية قلعة دزة التابعة لمحافظة السليمانية شمالي البلاد.

وحسب مسؤولين في الإدارة المحلية في المحافظة، فإن بعض حوادث الاغتيال تنفذها عناصر من تنظيم «الدولة» بهدف أحداث فوضى أمنية تسهم في تقليل الضغط الذي يتعرض له عناصر التنظيم في شمال وغرب البلاد.

وكان تنظيم «الدولة» قد سيطر صيف عام 2014 على مناطق واسعة من محافظة ديالى، من ضمنها ناحية جلولاء، ونفذت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015.

لكن نشاط مسلحي التنظيم تزايد على نحو ملحوظ شمال شرقي المحافظة، حيث يشنون هجمات على أهداف مدنية وعسكرية انطلاقا من مناطق جبلية وعرة في سلسلة جبال حمرين الذي يشكل مثلثا بين محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق).

في السياق، أفاد مصدران أمنيان عراقيان عن مقتل عنصرين من الشرطة العراقية و3 مدنيين وعنصر من تنظيم «الدولة»، في حوادث أمنية متفرقة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، فيما أصيب 5 مدنيين في تلك الأحداث التي وقعت خلال 24 ساعة الماضية.

وقال ستار الأنصاري الرائد في الشرطة الاتحادية أن «ثلاثة مدنيين بينهم امرأة قتلوا وأصيب أربعة آخرون بينهم طفل وامرأتين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الدولة في منطقة رأس الجادة شمال غربي الموصل».

وعن حادث آخر، أضاف أن «شرطيا قتل بانفجار مقذوف من مخلفات التنظيم في حي الاقتصاديين شمال غربي المدينة». كما بيّن الأنصاري، أن «مدنيا أصيب برصاصة طائشة مجهولة المصدر في حي الجوسق جنوبي الموصل».

وعلى صعيد متصل، قال الرائد في شرطة الموصل حسين فالح العزاوي، إن «شرطيا قتل، مساء أمس الأول الثلاثاء، بإطلاق نار من قبل أحد مسلحي الدولة، هاجم نقطة للشرطة برفقة امرأتين في منطقة الزنجلي غربي المدينة».

وأضاف أن «الشرطة أطلقت النار على المسلح ما أدى إلى مقتله على الفور، ليتيبن لاحقا بأنه معاق ولديه أطراف صناعية».

ولفت إلى أن «القوات الأمنية ضبطت بحقيبة إحدى الامرأتين مسدسا وهوية شخصية خالية من المعلومات يستغلها في العادة عناصر التنظيم».

وأشار إلى أنه «جرى تسليم الامرأتين إلى استخبارات الفرقة التاسعة للتحقيق معهم».

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة العراقية تحرير الموصل من «الدولة» بعد معارك استمرت عدة أشهر.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري عراقي بمقتل 12 عنصرا من تنظيم «الدولة الإسلامية»، خلال غارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي، عند محاولتهم مهاجمة منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن.

وقال المصدر، إن «طائرات التحالف الدولي قصفت اليوم (أمس) رتلا ضم 10 مركبات من طراز بيك آب وهمر، كان قادما من صحراء عكاشات 450 غرب بغداد، متجها إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، ما أسفر عن تدمير أغلب عجلات الرتل ومقتل مالا يقل عن 12 داعشيا»».

ويكثف «التحالف الدولي من إجراءات حماية المنافذ الحدودية مع كل من الأردن والسعودية المزمع إعادة افتتاحهما خلال الأيام المقبلة»، وفق المصدر.