﻿بعد وقف التصعيد… مفاوضات روسية – أمريكية لتسوية في درعا تشبه اتفاق جنوبي دمشق

دمشق ـ «القدس العربي»: تشير معلومات حصلت عليها «القدس العربي» إلى أن موسكو تعمل على إقناع واشنطن في مباحثات ماراتونية يُجريها خبراء من الطرفين بتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية في دمشق بأن يتم ترتيب الأوضاع في أحياء درعا وأريافها التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة وأغلبها تابعة للجبهة الجنوبية على شاكلة ما حصل من تسويات في أحياء وبلدات واقعة جنوبي دمشق خلال عامي 2014 و 2015.

وحسب ما علمت «القدس العربي» من مصادر موثوقة فإن خبراء روساً يبحثون مع نظرائهم الأمريكيين في أنه وبعد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة درعا فإنه من الأفضل العمل على عقد تسويات سياسية تشمل معظم الأحياء والبلدات التي تسيطر عليها فصائل الجبهة الجنوبية تتضمن أن يتولى مقاتلو الجبهة الجنوبية بسلاحهم الخفيف والمتوسط حماية أحيائهم بالتنسيق مع قوات المراقبة الروسية وأن تعود المؤسسات الحكومية السورية للعمل في تلك المناطق من سكانها وأهلها مع تـأمين ما يمكن من دعم من الحـكومية السـورية لعمل تلك المؤسسات وخدمة تلك المناطق والأحياء. ووفق المعلومات فإن واشنطن لا تُبدي اعتراضاً على المقترحات الروسية لكنها تتحفظ على التفاصيل وتريد توضيحات وضمانات على الأرض، وأن واشنطن أبلغت موسكو بأنها قطعت تماماً كل وسائل الدعم اللوجستي والتسليحي الذي كانت تقدمه لفصائل الجبهة الجنوبية وأوعزت عبر الأردن بأن تستعد تلك الفصائل لمرحلة جديدة ولدور جديد يصب في خانة تهدئة الجبهات.

في هذه الأثناء أكدت معلومات «القدس العربي» أن المئات من أهالي «درعا البلد» ممن نزحوا إلى الحدود السورية الأردنية في نيسان/أبريل الماضي عقب انطلاق معركة «الموت ولا المذلة» بين الجيش السوري والفصائل المسلحة بدأوا يعودون إلى منازلهم في درعا البلد، هؤلاء كانوا قد نزحوا إلى منطقة مزارع الشياح على الحدود الأردنية. هذه العودة جاءت بفعل نجاح تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته كل من روسيا والولايات المتحدة مؤخراً وشمل مناطق سورية عدة أبرزها المنطقة الجنوبية. وحسب المعلومات فإن عدداً كبيراً من بلدات محافظة درعا راغبون في التوصل إلى تسوية سياسية بضمانة روسية.

وتشكل الجبهة الجنوبية أقوى وأكبر تجمع للفصائل المسلحة في جنوب سوريا وتضم هذه الجبهة عشرات الفصائل وآلاف المقاتلين الذين كانوا يتلقون دعماً عسكرياً من واشنطن ومن غرفة الموك العسكرية الموجودة في الأردن إلى أن توقف هذا الدعم مؤخراً بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج التسليح الذي كانت جهاز المخابرات الأمريكي الـ CIA لتلك الفصائل.

وكانت وكالة «الأناضول» التركية نقلت عن مصادر في «الجيش الحر»، قولها إن الولايات المتحدة أبلغت الفصائل المسلحة العاملة في جنوب سوريا، أنها سوف توقف الدعم المقدم لها، لتعزيز وقف إطلاق النار والتفرغ لقتال «داعش». وأفادت تلك المصادر بأن مسؤولين أردنيين وأمريكيين وروساً، اجتمعوا مع ممثلي تلك الفصائل على مدار ثلاثة أيام في العاصمة عمان، الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن قيادي في «الجيش الحر» أن موفداً أمريكياً أبلغ قادة «الجبهة الجنوبية» بأن بلاده سوف توقف دعمها لهم، من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار وإيقاف العمليات ضد القوات الحكومية بأسرع وقت. وأشار إلى أن الدعم سوف يقتصر بعد اليوم على المساعدة اللوجستية والمالية.

وذكر أحد «القادة» المشاركين في اجتماع عمان، أن الولايات المتحدة وروسيا قررتا «تجميد» نشاط الفصائل المسلحة في الجنوب. وقال إن «المسؤولين الأمريكيين والروس والأردنيين طلبوا منا التوقف عن قتال النظام، والتفرغ لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي».

وقال المتحدث باسم فصيل «شهداء القريتين»، أبو عمر الحمصي، إن الولايات المتحدة طلبت من فصيله إرسال مقاتلين إلى منطقة الشدادي في محافظة الحسكة، للقتال في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية».