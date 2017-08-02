﻿الحرم القدسي مكان وحيد في فلسطين لم ولن تتحقق فيه سيادة إسرائيل

الناصرة – «القدس العربي»: في غمرة الجدل المتواصل في إسرائيل حول أزمة المسجد الأقصى والاتهامات الكثيرة الموجهة لحكومتها بالفشل بمعالجتها والهزيمة أمام ضغط الشارع الفلسطيني يوضح وزير إسرائيلي سابق أن السيادة الإسرائيلية لم ولن تتحقق على الحرم القدسي الشريف ويتفق معه معلقون بارزون بأنه لن تتحقق يوما سيادة إسرائيلية في الأقصى.

ويقول الوزير السابق عوزي برعام ضمن مقال نشرته «هآرتس» إن المنافسة الداخلية بين من يصفهم بـ عديمي المعرفة في الليكود – إضافة إلى وزيري الأمن افيغدور ليبرمان والتعليم نفتالي بينت – تجعل كل الضالعين يقعون في وهم القوة الخيالية، التي تنتهي بتصريحات فارغة ومحرجة. ويضيف بنقده اللاذع «لكن حماقتهم السياسية هي ليست بالضرورة دليلا على غياب الذكاء السياسي. ويسخر برعام من وزيرة الثقافة ميري ريغف لوصفها جهاز المخابرات العامة «الشاباك بالمهووس»، ومن النائب ميكي زوهر لاقتراحه تكفين الشهداء الفلسطينيين بجلد خنزير، من أجل ردع منفذي العمليات القادمين.

وكانت ريغف وزوهر من أولئك الذين عارضوا النزول عن الشجرة وحملوا على «الشاباك» لتوصيته بذلك واتهموا قادته بالجبن. ويرى برعام أن وهم القوة، الخيالية في الأساس، يبرز في المنافسة غير المتوقفة حول فرض «سيادتنا على الحرم الشريف». ومنوها أنه من هنا، ليس من المستغرب أنه عندما تتم إزالة البوابات الالكترونية من الحرم، تقوم خبيرة الشؤون الأمنية ريغف بتوفير التشخيص المهني: «توصية الشاباك وتخويف القيادة السياسية تسبب بضرر لقوة الردع والسيادة الإسرائيلية في جبل الهيكل (الحرم)». وبالنسبة لبنيامين نتنياهو فإنه بمحاولته الفوز بذرة دعم من اليمين المتطرف، يطلق تصريحات محرجة، لكنه يفهم حدود قوة إسرائيل في الحرم الشريف. ويؤكد أنه يمكن قول ذلك بلهجة بسيطة: لم ولن تسد السيادة الإسرائيلية في الحرم.

وضمن مناقشته اليمين يقول برعام إنه من الواضح أن هذه الحقيقة تمس بتطلعات الكثيرين الذين يدّعون أن صخرة وجود الإسرائيليين تكمن في تطبيق حقهم في الحرم منبها أنه لا يمكن تحقيق هذه التطلعات. ويضيف «أحيانا تكون حدود القوة مؤقتة، لكن هناك قيود هي التي تحدد. إسرائيل لن تتمكن أبدًا من فرض أي سيادة في هذا المكان، لأنها لن تقف عندها فقط امام الفلسطينيين الذين يتطلعون إلى الانتقام، وإنما أمام عالم إسلامي ضخم، سيخرج للدفاع عن الأقصى ويحول الصراع إلى حرب دينية، معتبرا أيضا أن مبدأ حدود القوة يسري أيضا على خطة ليبرمان الداعية إلى نقل بلدات عربية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. ويتابع «حسب أقوال ليبرمان فقد تحدث عن ذلك في منتديات دولية «ولم يسقط أحد عن كرسيه» لسماعها».

ويتساءل برعام لماذا يسقطون؟ أحيانا يتم طرح الأفكار الهراء في منتديات دولية. وفي كل الأحوال يعرف المشاركون فيها بأن فكرة ليبرمان لن تصمد أمام اختبار حدود القوة، مؤكدا وبصراحة أن اسرائيل لن تتمكن من إجبار المواطنين العرب فيها على الانتقال للعيش تحت سيادة أخرى. ويقول ساخرا إن هذا لن يحدث، حتى لو انضم إلى نتنياهو وليبرمان المزيد من المفكرين الكبار أمثال دافيد بيتان وميري ريغف.

ويركز سهام نقده على نتنياهو ويقول إنه مستعد بكل بساطة لقول كل شيء من أجل نيل تأييد اليمين – احتضان حارس تورط في شبهة القتل والمخاطرة بعلاقات إسرائيل مع الأردن؛ الإعراب عن استعداده لتنظيم ترانسفير لبلدات عربية واقتراح عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات فلسطينيين وسط هتافات الحشود. ويخلص للقول محذرا «لا توجد إمكانية للشذوذ عن حدود القوة. ببالغ الأسف، لا توجد حدود للقوة عندما يتم المس بالديمقراطية، بوسائل الإعلام، بالجهاز القضائي وبـ «اليساريين». عندما لا تستطيع الحكومة تنفيذ أحلامها الخيالية بسبب حدود القوة، فإننا نشعر بمدى هشاشة الديمقراطية ويقوم اليمين بهجمات داخلية ضد منظمات حقوقية ويسارية».

الفلسطينيون يخسرون ثانية وهذا خطير علينا

وفي سياق متصل يزعم أكاديمي إسرائيلي بارز أن إيران وتركيا وبدوافع أطماع سيطرة إقليمية قد أججتا الشارع الفلسطيني ضد الاحتلال في القدس. ويحذر بروفيسور ايال زيسر من جامعة تل ابيب في مقال نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» الفلسطينيين من «الأيدي الغريبة «. ويضيف متناسيا محاولات الاحتلال تغيير الوضع الراهن في الحرم « هكذا حدث في 1948 حين أخذت الدول العربية زمام القيادة وجرت الفلسطينيين إلى هزيمة رهيبة، وهكذا يمكن أن يحدث هذه المرة إذا قامت إيران وتركيا بجر الفلسطينيين إلى أمور لا تخدمهم.

في المقابل يحذر معلق إسرائيلي بارز من رغبة الفلسطينيين في تكرار إنجازهم في الحرم القدسي الشريف. ويقول المعلق نير حسون في تقرير نشرته «هآرتس» أمس إن ثائرا سعيدا، من سكان العيسوية في القدس الشرقية، وصف مشاعر النشوة السائدة في المدينة منذ نجاح النضال ضد البوابات الالكترونية في الحرم، قائلا: «أنا في الثامنة والعشرين من عمري ولا أعرف شعورا كهذا في حياتي، شعورا بالرأس المرفوع بأننا هنا ونملك القدرة على التعبير عن رأينا وقول ما يهمنا. الشعب قال كلمته، هذا المكان، الأقصى، مهم لنا ويعود لنا فقط». ويوضح أنه بعد سنوات كانت فيها القدس الفلسطينية اسما مرادفا للضعف والفقر والاحتلال والمجتمع الممزق بدون قيادة، نجح المقدسيون بالذات برفع راية التمرد والانتصار على إسرائيل، وتحديدا في أكثر مكان يهمهم، منوها إلى أن ما يشغل المقدسيين المتحدين الفرحين بانتصارهم اليوم السؤال الذي يطرحه الجميع : هل يمكن مواصلة النضال في قضايا أخرى – هدم البيوت، النقص في غرف التدريس، التنكيل البيرقراطي وربما حتى ضد الاحتلال كله. بعبارة أخرى، هل كانت فترة الأسبوعين الأخيرين فصلا عابرا في تاريخ القدس الفلسطينية ام نقطة تحول؟ وهل ينجح الفلسطينيون في استثمار الطاقة المتراكمة؟

ويستعرض المعلق الاحتفالات الشعبية المستمرة في البلدة القديمة، منوها بأنه طوال أيام النضال حاول المقدسيون ألا يكون عنيفا، وتفرقوا بهدوء بعد غالبية الصلوات منبها أنهم أدركوا قوة النضال السلمي الذي يحرج إسرائيل ويحرمها فرصة البطش وحسم المعركة لصالحها. ويتابع في تبيان خلفية هيمنة القيادة الدينية على الشارع المقدسي اليوم «جاء نجاح النضال بعد سنوات طويلة اعتبرت القدس الشرقية خلالها بدون قيادة. وفي الواقع، منذ وفاة فيصل الحسيني في 2001، لم ينهض في القدس شخص يمكن تعريفه كقائد سياسي مقبول. وكما في حالات أخرى، قامت الشرطة في بداية الأحداث باعتقال كل من يمكن اعتباره قائدا محليا: رجال فتح، رجال حماس، شخصيات متماثلة مع السلطة الفلسطينية أو نشطاء محليين والجهات الوحيدة التي لم يتم اعتقالها هي القيادة الروحية».

من جهة أخرى يرى المعلق الإسرائيلي أن النضال الفلسطيني في القدس المحتلة بقي من دون قيادة واضحة، ما يعني أنه اذا حاول احد تجنيده لأهداف اخرى، فليس من الواضح ما اذا كان يستطيع عمل ذلك. ويضيف «يتفق الجميع على أن الأقصى يتمتع بقوة تجنيد لا تحظى بها قضايا أخرى مطروحة على جدول أعمال الفلسطينيين في القدس، وأن هذه القوة لا ترتبط بتاتا بالمعنى الديني للمكان.

وضمن مشاهداته يقول حسون إن قسما كبيرا من ناشطي الاحتجاج هم من الشبان العلمانيين الذين لم يعتادوا دخول المساجد يوميا ويقتبس أقوالا من شباب مقدسين تصب في هذا الاتجاه معتبرين أن للأقصى دلالة وطنية لا دينية فحسب. ولتوضيح قوة الهبة الفلسطينية هذه المرة يقول حسون إن الكثير من المقدسيين يرون باحات المساجد بأنها «آخر ما يملكونه»، المكان الأخير في فلسطين الذي لم تنجح إسرائيل باحتلاله فعلا، وفيه يشعر الفلسطيني، المتدين والعلماني، بل حتى المسيحي، بمشاعر التحرر من نير الاحتلال. ضمن تدليله على ذلك يقتبس من شاب مقدسي يروي دوافع انخراطه بالهبة الشعبية «هذه مسألة عاطفية جدا. هذا يرتبط في الذكريات، بمباريات كرة القدم في الساحة، بالرحلات، بصور القدس مع قبة الصخرة. هذا يرتبط بالكرامة».