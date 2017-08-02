﻿الأسير ذياب يواصل إضراباً متقطّعاً حتى البتّ في قضيته

رام الله – «القدس العربي»: طالب عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن تتم محاكمة الجندي الإسرائيلي أزاريا قاتل الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل أمام المحكمة الدولية، على اعتبار أنه ارتكب جريمة حرب وإعداما ميدانيا خارج نطاق القانون. وقال في تصريح صحافي ردا على المطالبات بسن قانون تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، إن على القضاء الدولي تجريم القاتل أزاريا، لا سيما بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكما استعراضيا مخففا وسخيفا بحقه بالسجن ثمانية عشر شهرا، والعمل جار لإصدار عفو عنه بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء متطرفين في هذه الحكومة.

واعتبر أن المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق فلسطينيين ولقوا الدعم والعفو والأحكام المخففة بحقهم من قبل القضاء الإسرائيلي وبغطاء سياسي رسمي حكومي، هم من يجب أن يسلموا للقضاء الدولي باعتبارهم مجرمي حرب وهم من يستحقون الإعدام.

وعاد المسؤول الفلسطيني للتأكيد على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية ومقاومون شرعيون ناضلوا ضد الاحتلال والإرهاب الإسرائيلي وهم محميون بموجب اتفاقيات جنيف، وليسوا تحت وصاية ورحمة التشريعات والقوانين العنصرية الإسرائيلية. كما أن الأسرى لا يعيشون في فنادق كما تدعي نائبة رئيس الكنيست، وعليها أن تقرأ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير وتقرير نقابة المحامين الإسرائيليين اللذين أشارا إلى الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها الأسرى في السجون، والانتهاكات التي تمارس بحقهم وتمس حقوقهم الإنسانية.

في غضون ذلك يواصل الأسير بلال ذياب (32 عاما) إضراباً عن الطعام بشكل متقطّع حتى البتّ في قضية اعتقاله الإداري. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني عقب زيارة محاميه للأسير في سجن مجدو الإسرائيلي، أن أمراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، كان قد صدر بحقه، ولم يصدر قرار بتثبيته بعد، مشيراً إلى أن الأسير ذياب سيشرع بإضراب مفتوح يوم الأحد المقبل إذا ما تم تثبيت الأمر الإداري. وأضاف المحامي أن الأسير يقبع في زنزانة انفرادية في سجن مجدو تفتقر لأدنى مقومات الحياة، كما أنه لم يتمكن من تبديل ملابسه منذ اعتقاله بتاريخ 13 تمّوز/ يوليو المنصرم.

يشار إلى أن ذياب كان قد اعتقل سابقاً مرات عدة، وخاض إضراباً سابقاً احتجاجاً على اعتقاله الإداري لمدة 78 يوماً.

وفي السياق أعلن نادي الأسير أن قراراً جوهرياً صدر من المحكمة العليا للاحتلال، بحق الأسير الإداري محمد أحمد النجار (33 عاما) من مخيم الفوار في محافظة الخليل، بحيث يكون الأمر الإداري القادم والبالغ مدته أربعة شهور هو الأمر الأخير.

وذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت ثلاثة أوامر اعتقال إداري بحق الأسير النجار، منذ تاريخ اعتقاله في 27 من تشرين الثاني / نوفمبر 2016 بعد أن نكلت به واعتدت عليه بالضرب المبرح.

والأسير النجار هو أسير سابق اُعتقل ثماني مرات وقضى ما مجموعه ستة أعوام في سجون الاحتلال، بين أحكام واعتقال إداري وهو متزوج وله طفلان، كما أنه رئيس التجمع الشبابي لدعم وإسناد الأسرى في الضفة.

الى ذلك يواصل الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم إضرابهم المفتوح عن الطعام في خيمة اعتصامهم على دوار ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، مطالبين بإعادتها. كما التقوا بوفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» للتشاور معهم حول بعض الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها في الأيام القليلة المقبلة.