﻿شخصيات سياسية فرنسية تعلن تضامنها مع حراك الريف المغربي

الرباط ـ «القدس العربي»: وقعت مجموعة من الشخصيات الفرنسية على رسالة عممتها على وسائل الإعلام، أعلنت ‏من خلالها عن تضامنها مع الحركة الاجتماعية السلمية التي هزت منطقة الريف شمال ‏المغرب، مستنكرة ما سمته بالدعم الأعمى الذي تقدمه فرنسا للدولة المغربية.‏

وجاء في الرسالة، التي نشرها موقع «‏mediapart.fr‏» ، أن «الحراك الشعبي في شمال ‏المغرب لا يطالب إلا بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتعرض لقمع شديد، لذا لا ‏يسعنا إلا أن ندد بالتجاهل الذي تعرضت له مطالب الحراك من طرف الحكومة الفرنسية ‏والنظام المغربي».‏

وعرج الموقع على زيارة إيمانويل ماكرون للمغرب يوم 14 يونيو/حزيران الماضي، مشيرا إلى أنه ‏ومنذ رحيل ماكرون ارتفعت وتيرة الاعتقالات إلى أن وصلت إلى 176 شخصا.‏

وبخصوص منع مسيرة 20 يوليو/ الماضي تابع المصدر: «تمت محاصرة المدينة أرضا ‏وجوا، ومن الداخل والخارج وتم استعمال الغاز المسيل للدموع، وأعقب ذلك اعتقال ‏العشرات على خلفية مشاركتهم في المسيرة».‏

ودعت الشخصيات الموقعة على النص السلطات المغربية إلى الإفراج، الفوري على جميع ‏المعتقلين السياسين، وتوقيف قمع المظاهرات السلمية، مطالبة الدولة المغربية باحترام ‏الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بالإضافة إلى تحقيق الملف الاجتماعي ‏للحراك.‏

وضمت اللائحة الأولية للموقعين العديد من الشخصيات، على رأسهم أوليفيه بزونسنو ‏السياسي اليساري البارز والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ونويل مامير القيادي في ‏حزب الخضر، بالإضافة إلى بيرنارد دريينو عن «الجمعية الأوروبية للمواطنين»، وليديا ‏سمارباخش المسؤولة عن العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الفرنسي…‏