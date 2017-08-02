﻿البردويل لـ«القدس العربي»: زيارة وفد حماس في الضفة للرئيس لم تكن ذات طابع سياسي ولا اختراقا في ملف المصالحة

غزة – «القدس العربي»: أكد الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ «القدس العربي»، عدم وجود أي «حراك حقيقي» في ملف المصالحة الداخلية مع حركة فتح، وقال إن المحاولات الأخيرة التي قامت بها شخصيات مستقلة ووطنية، لم تنجح في تقريب وجهات النظر، وذلك عقب الزيارة التي قام بها وفد قيادي من الحركة في الضفة الغربية للرئيس محمود عباس، وأعلن عقبها رئيس وفد حماس ناصر الدين الشاعر، عن مبادرة جديدة للمصالحة ستعلن اليوم الخميس، مع تفاقم الخلافات بين الطرفين.

وقال تعقيبا على سؤال عن آخر تطورات عملية المصالحة، بعد زيارة وفد الحركة في الضفة برئاسة الدكتور ناصر الشاعر للرئيس عباس، إن الزيارة لم تكن ذات طابع سياسي، وأنها حملت «طابعا إنسانيا». وأوضح أن تشكيل الوفد الذي زار الرئيس كانت في مبادرة شخصية»، من قبل الشخصيات الزائرة، للإطمئنان على صحة الرئيس عباس، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن حماس لا تمانع الزيارات «ذات الطابع الإنساني». وأشار إلى أن حماس «لا تقطع الصلات مع المصالحة الفلسطينية»، وأنها تمد يدها من أجل إتمام الوحدة والوصول إلى «مصالحة شاملة»، تستند إلى ما جرى الاتفاق عليه بخصوص «الشراكة السياسية».

وسألت «القدس العربي» البردويل، إن كانت هناك اتصالات أو وساطات أجريت مؤخرا بين فتح وحماس، بهدف رأب الصدع وإنهاء الخلافات القائمة بينهما، فأشار إلى أنه لا يوجد أي «حراك حقيقي يدل على وجود تغير في المواقف من قبل السلطة الفلسطينية والرئيس عباس»، مستطردا أن محاولات قامت بها شخصيات مستقلة ووطنية لتقريب وجهات النظر، غير أنه قال إنها «لم تصل إلى بلورة رؤية معينة يجتمع عليها الجميع لإحداث اختراق في الواقع المؤلم، بعد العقوبات التي فرضت على غزة».

يشار إلى أن حماس لم تصدر بيانا رسميا حول اللقاء الذي جرى بين الرئيس عباس ووفد قيادي منها في الضفة، واكتفت بالتصريح الصحافي الذي صدر عن الدكتور الشاعر، بما يشير إلى أنه لم يحدث اختراق بشأن تقريب وجهات النظر.

و قال الدكتور الشاعر الذي رأس وفد حماس، في تصريحات صحافية إنه سيتم البناء على اللقاء خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن حل الخلاف الفلسطيني، يكون من خلال تطبيق ملفات المصالحة ومطالب الحركتين (فتح وحماس) بشكل موحد، التي تشمل إلغاء اللجنة الإدارية في غزة، وتمكين حكومة التوافق من العمل، والاتفاق على إجراء الانتخابات، وإلغاء الإجراءات المتخذة بحق غزة. وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تستمر الاتصالات، بحيث يمكن دخول أطراف أخرى. وكشف في تصريحات نقلتها «وكالة سما» المحلية، أنه سيتم اليوم الخميس الإعلان عن مبادرة حقيقية للوحدة الوطنية، تضم كل الأطر الفلسطينية والقيادات من كل الفصائل وأعضاء المجلس التشريعي من كل الأطياف، وعبر عن أمله بأن تتكلل هذه المبادرة بالنجاح.

وقبل ذلك أكد الشاعر، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، أن زيارة الرئيس كانت «مبادرة شخصية» من وزراء سابقين وثلاثة من نواب المجلس التشريعي «بهدف الاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به».

وقال ا إن الشخصيات التي شاركت بها إضافة له، الوزير السابق سمير أبو عيشة، والنواب محمود الرمحي وأيمن دراغمة ومحمد طوطح، مشيرا إلى أن رئيس السلطة بادر بالحديث عن ملفات داخلية فلسطينية عدة. وأشار إلى أنهم تحدثوا خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، عن ملف المصالحة بعد النقاش عن الأحداث التي جرت في القدس، وعن ضرورة الوحدة، منبّهًا إلى أنهم اتفقوا على أن اللقاء الذي جرى يمكن البناء عليه مستقبلًا.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان أصدرته، إنه جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع العامة، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة للأرض والشعب الفلسطيني. وذكرت أن وفد حماس قدم التهاني للرئيس عباس بالجهود التي بذلت من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة، للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

يشار إلى أن اللقاء جاء بعد أن أعلنت حركة فتح قبل يومين رفض حماس، الاستجابة لـ «نداء الأقصى» الذي وجهه الرئيس عباس، من أجل المصالحة.

وتعيش حركتا فتح وحماس حالة خصام شديد، بسبب تفاقم الخلافات القائمة بينهما، التي أدت إلى توقف كل مساعي المصالحة خاصة وأن الراعي المصري لم يعد يطلب الحركتين للقاء على أراضيه من جديد، لتقريب وجهات النظر، رغم العلاقة الجديدة التي بناها مع حركة حماس.

وزادت حدة الخلافات بعد إعلان حماس في شهر مارس/ آذار الماضي تشكيل لجنة إدارية للإشراف على المرافق الحكومية في قطاع غزة، وهو أمر رفضته فتح والرئاسة، على اعتبار أنه يشكل بديلا لحكومة التوافق، وشرع الرئيس عباس بإقرار «إجراءات حاسمة» ضد حماس، لدفعها تجاه القبول بمبادرته الخاصة لإنهاء الانقسام، تبدأ بحل اللجنة الإدارية، وتميكن حكومة التوافق من العمل في غزة، والاتفاق على موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي سياق الحديث عن تعثر المصالحة، وجهت هيئة الوفاق الفلسطيني «نداء عاجلا» إلى مصر، دعتها خلاله للتدخل والعمل على إنهاء الانقسام الداخلي، والعودة إلى وحدة الصف والموقف بين جميع الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية، خدمة لتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة. وأشادت الهيئة التي تضم شخصيات وازنة من القطاع في بداية رسالتها، بما حدث مؤخرا في المسجد الأقصى ومدينة القدس من «نصر» فلسطيني على مخططات الاحتلال، التي تمثلت بإزالة البوابات الإلكترونية الكاميرات الذكية المخصصة للمراقبة.

وقالت إنه رغم ذلك يبقى الانقسام «هو الغصّة التي تحول دون اكتمال فرحة شعبنا وأمتنا ووقوفه على أرضية وطنية مشتركة ووحدة وطنية حقيقية، بعيداً عن حالة التشرذم والمناكفات السياسية التي أصابت الجسد الفلسطيني بالضعف والهوان والإحباط والخذلان». وأضافت أن بعض الخطوات التي تتخذ لمد جسور مد الثقة بين الحين والآخر بهدف إتمام الوحدة الوطنية، ولم الشمل «لم تفلح» في إعادة الوحدة المنشودة بين أبناء الوطن والشعب الواحد. وتابعت القول «إن مصر الشقيقة والجارة الكبرى التي يجمعنا بها التاريخ والجغرافيا والاعتبارات الأمنية والقومية، تبقى هي معقد الآمال ومحط الرجاء، كونها الراعية لملف المصالحة الفلسطينية والحريصة على وحدتنا الوطنية، وفي رحابها تمّ توقيع وثيقة الوفاق الوطني، التي تبقى المرجعية العملية للإجماع المرجو».

وقالت الهيئة إنها تنتهز هذه الفرصة وهذه اللحظات التاريخية، التي يزهو فيها الشعب الفلسطيني بما حققه من انتصار على الاحتلال الغاشم في القدس، لـ «تناشد الأشقاء في جمهورية مصر العربية باستثمار هذه الأجواء الإيجابية المناسبة، بدعوة الفصائل والقوى الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس والهيئات الوطنية الفاعلة، لاجتماع عاجل في القاهرة، للاتفاق على آليات جديدة لإنفاذ بنود وثيقة الوفاق الوطني كاملة، وحل القضايا العالقة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف إنهاء الانقسام وطي صفحته إلى غير رجعة».