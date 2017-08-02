﻿أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: ترامب يريد إلغاء الاتفاق النووي وإلقاء مسؤولية ذلك على عاتقنا

لندن ـ «القدس العربي»: قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وممثل الولي الفقيه في هذا المجلس، علي شمخاني، إن الرئيس الأمريكي يخطط لإلغاء التفاق النووي ولتنصل الولايات المتحدة من التزاماتها تجاه إيران، وأنه يريد إلقاء مسؤولية ذلك على عاتق إيران.

وشدد علي شمخاني خلال حديثه الخاص لجريدة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، على أنه يجب على مسؤولي بلاده أن يأخذوا قمة الحذر من مخططات إدارة دونالد ترامب لإلغاء الاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، مضيفاً أن البيت الأبيض يريد أن يصور إيران بأنها مسبب عدم التزام واشنطن بتعهداتها تجاه طهران.

وأكد على ضرورة تحلي النظام الإيراني بالحكمة والمنطق لسحب البساط من تحت أقدام الإدارة الأمريكية، لكن هناك حدودا لصبر المسؤولين الإيرانيين لما تفعله الولايات المتحدة.

وقال إن واشنطن تحمل عداءاً تاريخياً ضد إيران وشعبها، وإنهم سيلقنون الأمريكان درساً من خلال اتكائهم على قدراتهم الداخلية، وإنهم سيرفعون كلفة السياسات العدائية الأمريكية تجاه إيران، إذا واصلت الإدارة الأمريكية تصرفاتها الحالية. وأوضح أن واشنطن فشلت في تأطير سياسات طهران وفق توجهات إدارة ترامب، لهذا السبب اختار الأخير سياسة التصعيد تجاه النظام الإيراني.

ولفت ممثل الولي الفقيه النظر إلى أن بلاده ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي بقوة، والمزيد من الاختبارات للصواريخ البالستية والقادرة على حمل الأقمار الصناعية، رداً على التصعيد الأمريكي. وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن الإدارة الأمريكية تواصل مناقشة مسألة الخروج من الاتفاق النووي المعقود بين إيران والأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن وألمانيا.

ولفت في تصريح للصحافيين أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أشار بوضوح إلى عدم رضاه عن اتفاق العمل الشامل المشترك، الهادف إلى تسوية الأزمة حول البرنامج النووي الإيراني، مضيفاً «لكن نحن نواصل الحديث عن فوائد هذه الاتفاقية، وحول ما إذا كانت لها فوائد أم لا». وأوضح أن بلاده تنوي تنسيق المزيد من العمل في هذا الاتجاه مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بهدف تعزيز الضغط الجماعي على إيران.

وكرر تيلرسون في الوقت ذاته الاستنتاج الذي كانت واشنطن أعلنت عنه مؤخراً والذي ينص على أن طهران تنتهك «روح الاتفاقية النووية». واعترف وزير الخارجية الأمريكي بوجود تباين في المواقف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب حيال الاتفاق النووي مع إيران، وبعض قضايا السياسة الدولية الملحة الأخرى، مضيفاً «لكنني لست واثقاً من أنني قد فعلت ما يتعين علي، لو لم تكن توجد بيننا هذه الاختلافات».