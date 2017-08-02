﻿مقتل سودانيين في مطاردة للسلطات المصرية في حلايب قبل زيارة شكري للخرطوم

القاهرة ـ « القدس العربي»: في الوقت الذي توجه وزير الخارجية المصري إلى الخرطوم في محاولة لرأب الصدع في العلاقات الثنائية بين البلدين، أعلن معتمد منطقة حلايب عثمان أحمد السمري، اول أمس الثلاثاء، مقتل عاملين سودانيين اثنين وإصابة 19 آخرين إثر مطاردة السلطات المصرية لهم.

وقال في حديث لفضائية «الشروق» السودانية، إن «القتيلين أحدهما قضى عطشا بينما سقط الثاني من جبل إثر عملية المطاردة»، مشيراً إلى أن مصر أجرت محاكمات في الغردقة الأسبوع الماضي وأصدرت أحكاما بالسجن والغرامة على عدد من العاملين السودانيين في مجال المعادن ما دفع أكثر من 400 منهم إلى الهروب من مثلث حلايب إلى مدينتي أوسيف وبورتسودان.

وتابع السمري: «القوات المصرية تهدد المعدنيين (المنقبين عن المعادن) في مناطق التعدين الواقعة شمالي البلاد مستخدمة القوة، موضحا أن بعض تلك القوات صادرت ممتلكات معدنيين».

ووفق صحف سودانية، فإن السلطات المصرية أرجعت حملة الاعتقالات التي نفذتها وسط سكان حلايب إلى ما أسمته التوافد الكثيف لبعض السودانيين إلى المثلث. وقالت إن ذلك يشير لوجود محاولات لتغيير المكون الديموغرافي بحلايب من خلال زرع سكان جدد فيها.

وتوقع السمري، ارتفاع أعداد الفارين من مطاردات السلطات المصرية للمعدنيين داخل الحدود السودانية خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ألقت القبض على عدد منهم وحاكمتهم خلال الأسبوع الماضي بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين السجن عاما والغرامة المالية البالغة عشرة آلاف جنيه مصري.

في السياق، توجه سامح شكري وزير الخارجية أمس إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر في أعمال لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، حيث يرأس الجانب السوداني إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، وذلك في إطار الاتفاق بين البلدين على دورية إنعقاد اللجنة وحرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع المقبل يعد الثالث للجنة، حيث سبقه اجتماع اللجنة في الخرطوم في 20 أبريل/ نيسان 2017، والقاهرة في 3 حزيران/يونيو 2017، مضيفا أن هناك حرصا من الجانبين على مناقشة كل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بشفافية وصراحة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن العمل على معالجة الشواغل والمعوقات أمام تطوير العلاقات الثنائية.

وأكد على أنه من المنتظر أن تناقش اللجنة كل جوانب التعاون الثنائي، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو التجاري، ومتابعة تفعيل عدد من المشروعات التكاملية الاقتصادية الكبرى التي تم التوافق عليها في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة، كتطوير المنطقة الصناعية المصرية في الخرطوم، وتفعيل المشروع الاستراتيجي المشترك لإنتاج اللحوم، فضلاً عن متابعة مشروع التكامل الزراعي المشترك في ولاية النيل الأزرق. كما تتناول اللجنة متابعة أداء الإعلام في البلدين، في إطار الحرص المشترك على الحفاظ على العلاقات الأخوية والابتعاد عن كل ما يعكر صفو تلك العلاقات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللجنة ستتناول أيضا الإعداد لعقد لجنة المنافذ المشتركة في القاهرة، وعقد اللجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم، فضلا عن التنسيق لعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، مؤكدا على أن اجتماع اللجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين يأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تحقيق آفاق أرحب من التعاون الثنائي بما يصبو لآمال وتطلعات الشعبين الشقيقين المصري والسوداني.

ومنذ فترة تشهد العلاقات المصرية السودانية توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام، بسبب قضايا خلافية، منها النزاع الحدودي، وموقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبي، الذي تعارضه القاهرة خشية تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل، حيث أعلن مسؤول حكومي سوداني يوم 10 مايو / أيار الماضي، أن دورية تابعة للقوات المصرية أطلقت النيران على مجموعة من المنقّبين عن الذهب داخل الحدود السودانية وأصابت أحدهم.

ويوم 15 من الشهر نفسه، قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها لأراض سودانية، في إشارة إلى مثلث «حلايب ـ أبو رماد ـ شلاتين» الحدودي الذي تعتبره القاهرة أراضي مصرية.

ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، فإنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.

كما حظرت الحكومة السودانية استيراد المنتجات الزراعية المصرية بشكل نهائي، كما منعت استيراد أي شتلات زراعية مصرية المصدر.

واتخذ مجلس الوزراء السوداني، برئاسة بكري حسن صالح، قراراً نهائياً بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها (ومن ضمنها الحيوانية)، عبر الموانئ والمعابر الحدودية مع مصر.

وكانت وزارة التجارة السودانية أصدرت قراراً، في سبتمبر/أيلول 2016، بحظر دخول الخضراوات والفواكه المصرية مؤقتاً؛ لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرات، وظلّ القرار سارياً حتى الثلاثاء 30 مايو/أيار 2017.