﻿حافظ قائد السبسي يدعو إلى حوار اقتصادي في تونس

تونس – «القدس العربي»: دعا المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي إلى حوار اقتصادي في إطار «وثيقة قرطاج» بهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي في تونس، مشيرا إلى أن عجلة النمو تعطلت في البلاد.

وكتب قائد السبسي على صفحته في موقع «فيسبوك»: «لقد اصبح من الواضح بما لا يدع مجالا للشك ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية قد تعاظمت اكثر من اَي وقت مضى وان الانتظارات المشروعة للتونسيين تكبر يوما بعد يوم. كما يعلم جميعنا ان عجلة النمو قد تعطلت لأسباب عدة، منها الدولي ومنها الداخلي ومنها ما تراكم منذ عقود رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة والتي تتطلب الدعم والتشجيع، لكننا اليوم نبقى بعيدين عن المنتظر والمأمول، ويصبح من واجبنا اليوم كحزب اول يتحمل، مع شركاء، مسؤولية الحكم، و بناء على المؤشرات الاقتصادية الصعبة ان نطرح اولوية الإنقاذ الاقتصادي كمهمة عاجلة».

وأضاف «لذا فإننا ندعو – وفِي إطار اتفاق قرطاج وبقيادة رئيس الجمهورية – الى حوار اقتصادي يفضي الى مبادرة وطنية اقتصادية واجتماعية، يحدد مضمونها ويضع آلياتها كل الشركاء في الوطن بعيدا عن كل حسابات سياسوية وفي شكل خريطة طريق تكون ملزمة للجميع».

وتعاني تونس منذ سنوات عديدة أوضاعا اقتصاديا واجتماعيا متردية، مع تواصل الضغط على الحكومة الساعية لتلبية المطالب الاجتماعية والتنموية المتزايدة في البلاد، وخاصة في المناطق المحرومة التي تعاني نسبة مرتفعة من الفقر والبطالة.