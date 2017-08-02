﻿7777 نازحاً ومسلحاً غادروا جرود عرسال إلى إدلب في عشرات الحافلات بعد «ترميم» صفقة كادت تنهار ومبادلة 3 موقوفين سوريين بـ3 أسرى من «حزب الله»

بيروت – «القدس العربي»: استكملت امس الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثالثة من الاتفاق بين حزب الله وهيئة تحرير الشام التي تشمل خروج حوالي 7800 مدني ومسلّح من مخيّمات عرسال ومعهم أمير جبهة النصرة أبو مالك التلّي، في عشرات الحافلات التي تجمّعت في الجرود، لتسلك طريق عرسال ــ فليطة ــ النبك ــ حمص ــ السلمية، وصولاً إلى ريف حماه الشمالي الشرقي، ومنها إلى إدلب.

ونُقل عن مصادر ميدانية أنه تم رصد خطبة لامير «جبهة النصرة» وهو يقول للمسلحين «نحن لم نستسلم بل سننتقل إلى منطقة أخرى»، فيما أفاد «الاعلام الحربي» التابع لحزب الله بـ»أن جبهة النصرة قامت بإحراق مقراتها في مناطق انتشارها في وادي حميد والملاهي ومبنى الأركان الأساسي في مخيم الباطون».

وأفيد بأن أعداد الذين سجّلوا أسماءهم لتقلّهم الحافلات من عرسال اللبنانية إلى إدلب السورية هو 7777 بين مسلّح ومدني ينقسمون إلى منطقتين: منطقة أولى تحت سيطرة الجيش اللبناني يتواجد فيها 116 مسلحاً و6101 نازح؛ ومنطقة ثانية خارج سيطرة الجيش اللبناني يتواجد فيها 1000 مسلح و560 نازحاً.

وعبرت أولى الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم وعددها حوالي 113 حافلة حسب قناة «الميادين» من جرود عرسال إضافة إلى 11 جريحاً بواسطة سيارات الصليب الاحمر إلى منطقة فليطة السورية في القلمون الغربي بعد ظهر أمس، وفور وصول الحافلات إلى المعبر الذي تمت فيه صفقة تحرير المدنيين من بلدتي كفريا والفوعة سيتم الافراج تباعاً عن خمسة عناصر من حزب الله كانوا قد أسروا في تلة العيس في حلب العام 2015 استكمالاً لعملية المفاوضات.

وأشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى «أن أسرى حزب الله الخمسة، سيُسلَّمون دفعة واحدة بعد وصول القافلة إلى وجهتها». وحول المفاوضات مع تنظيم الدولة الإسلامية لحلّ قضية العسكريين المخطوفين، قال إبراهيم « إن الوسيط مع داعش موجود، لكن لم يحن الوقت لفتح الخطوط»، موضحاً «أن لبنان بأكمله انتصر بعملية التبادل، وأن الرئيس سعد الحريري هو أوّل من طلب مني تولي عملية التفاوض «.وتوجّه إلى المجتمع الدولي بالقول « إننا في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب وعليكم مساعدتنا».

وكانت الصفقة تعرّضت لانتكاسة وكادت تنهار بعد اتهام الطرف اللبناني لأبو مالك التلي برفع سقف المطالب في اللحظات الأخيرة حيث حاول تحصيل مكاسب إضافية عبر إضافة أسماء جديدة لمطلوبين على لائحة مطالبه مثل شادي المولوي داخل مخيم عين الحلوة أو السوري الموقوف في سجن رومية علي أحمد اللقيس المتّهم بقتل الجندي محمد معروف حمية.

إلا أن التهديد بانهيار عملية التبادل وعودة الأمور إلى نقطة الصفر ومن بينها عودة الخيار العسكري اذا لم تتجـاوب النـصرة قبل السـاعة 12 من منتصف ليل الثـلاثاء أعـاد الأمـور إلى نصـابها حسـب الأوساط المتابعة لعملية التفاوض، وعادت هيئة تحرير الشام لتسلّم منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء الاسرى الثلاثة لحزب الله وهم حمد حرب، شادي زحيم وحسـام فقيه الذيـن ضـلّوا الطريق بعد وقـف اطلـاق النار ووصـلوا إلى المنطـقة الخاضـعة لسـيطرة النصـرة.

وتمّ إطلاق الأسرى الثلاثة بعد تسليم النصرة ثلاثة موقوفين من أصل 18 اسماً طلبها التّلي هم عبد الغني شروف (موقوف بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي) وعبد الرحمن زكريا الحسن، والأخير محكوم بجرم تجارة المخدّرات وبحقه مذكّرة توقيف لارتباطه بـ«جبهة النصرة» ، وثالث هو السوري عدنان محـمد الصلـيبي، الذي انـتهى حكمه وسلّم في 27 تمـوز/يولـيو للأمن العـام لترحـيله إلى سـوريا.

كذلك أعلن أمس عن تسلم الامن العام إمرأتين سوريتين كانتا موقوفتين بتهم إرهاب ومخدرات وهما خولة القصّاب ورهام حمدوش بهدف تسليهما إلى «النصرة». ورفضت السلطات اللبنانية وتحديداً قيادة الجيش إطلاق «أي موقوف تلطّخت يداه بالدماء، سواء من عين الحلوة أو ممن شارك في قتل الجنود اللبنانيين».