﻿الشعبية تعلن انتهاء الخلاف مع فتح إثر مشادة بين الرئيس عباس وممثلها في اجتماع القيادة

غزة – «القدس العربي»: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن انتهاء الخلاف الذي كان قائما بينها وبين الرئيس محمود عباس، على إثر المشادة التي حصلت مع ممثلها في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، كذلك دعت لعقد «دورة توحيدية» للمجلس الوطني الفلسطيني، وفق اتفاقيات المصالحة الأخيرة.

وقال عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن وفدا من تنظميه بقيادته، التقى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، والدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية مفوض التعبئة والتنظيم، وأنه جرى خلال اللقاء تأكيد الطرفين بأن «الدرب الذي شقه المقدسيون بوحدتهم الوطنية الميدانية الشاملة، ومفاعيله على المستويات الرسمية والشعبية العربية والإسلامية والدولية، في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه تجاه المسجد الأقصى والمدينة المقدسة عاصمة شعبنا ودولتنا المستقلة كاملة السيادة، يمثل نبراسا وبوصلة لكل الوطنيين والأحرار لمواصلة معركة شعبنا المستمرة من أجل الحرية والاستقلال والعودة».

وأشاد خلال اللقاء بـ «العلاقات الأخوية النضالية الوطنية» بين قوى المقاومة كافة، و»الأخوية التاريخية المعمدة بالعرق والدم والتضحيات الجسام والاحترام المتبادل» بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح». وأشار إلى أن العالول تقدم بالاعتذار باسم اللجنة المركزية، عن «المشادة المؤسفة» التي تخللت اجتماع القيادة الفلسطينية مؤخرا.

وأعرب ملوح عن الحاجة والضرورة الوطنية والديمقراطية الملحة لـ «احترام النظام الأساسي للمنظمة ولإنهاء الانقسام واستعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وقائدا شرعيا وحيدا موحدا لمقاومة شعبنا ونضاله التحرري على أساس ديمقراطي تشاركي». وقال إن ذلك يتطلب ويستوجب «التنفيذ الفوري والأمين» لمقررات التوافق الوطني وخاصة اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع في مايو/ أيار 2011.

وعلمت «القدس العربي» أن اتصالات أجريت بين فتح والشعبية، قبل أيام لمنع توسيع الخلافات بينهما، في ضوء المشادة الأخيرة، وأن الطرفين توافقا منذ اللحظة الأولى على عدم توسيع الخلاف، في ظل حرصهما الشديد على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، قد قال قبل أيام إن الرئيس عباس قام بـ»الاعتداء اللفظي» على عمر شحادة، ممثل تنظيمه في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، وأن أحد حرس الرئيس، حاول الاعتداء عليه «جسديا». وأكد في الوقت ذاته أن شحادة قام بـ «الرد المناسب على الاعتداء اللفظي، وعلى محاولة الاعتداء الجسدي عليه من قبل حارسه».

يشار إلى أن شحادة، أصبح ممثل تنظيمه في اجتماعات القيادة الفلسطينية، بدلا من النائبة خالدة جرار، التي اعتقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا. وكلا القياديين شحادة وجرار، يحضران بدلا من ملوح، بسبب وضعه الصحي.في سياق آخر دعت الجبهة الشعبية لعقد «دورة توحيدية» للمجلس الوطني وفق الاتفاقات الموقعة، وقالت إنه في ضوء النقاش الجاري في بعض الأوساط السياسية، وما تنشره بعض وسائل الإعلام عن توجه لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل، فإنها ومن منطلق المسؤولية والمصلحة الوطنية، تؤكد على موقفها الداعي إلى أن تكون الدورة القادمة للمجلس الوطني «دورة توحيدية بعضوية جديدة» وفقاً لانتخابات ديمقراطية أو بالتوافق حيت يتعذر ذلك كما نصت عليه اتفاقات المصالحة.

ودعت لعقد الدورة في الخارج بعيداً عن قيود الاحتلال كما تم بحثه والتوافق عليه أيضاً في اجتماعات اللجنة التحضرية للمجلس الوطني المنعقدة في بيروت في يناير/ كانون الثاني الماضي. وحذرت من «إدارة الظهر» للاتفاقات الوطنية، ومن التفرد في التقرير بعقد الدورة القادمة للمجلس الوطني كدورة عادية وفي رام الله «نظراً لما تنطوي عليه هذه الخطوة من تداعيات يمكن أن تعمق من حالة الانقسام، وعلى مكانة منظمة التحرير الفلسطينية التي نحرص أشد الحرص على التمسك بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني». وأكدت أن المطلوب في هذه الفترة هو العمل على إنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية على أساس الاتفاقات الموقعة، وفي المتابعة لتنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت وما يتطلبه ذلك من دعوة عاجلة لعقد اجتماع جديد لها.