﻿وزير الخارجية القطري يعلن عن صفقة لاقتناء 7 وحدات بحرية إيطالية بقيمة 5 مليار يورو

الدوحة «القدس العربي» ـ اسماعيل طلاي: كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن توقيع صفقة بين قوات البحرية الأميرية القطرية لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا ضمن برنامج تعاون عسكري مشترك بين البلدين، بقيمة 5 مليار يورو، إلى جانب التوقيع على اتفاقية للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي وصندوق قطر للاستثمار للتبادل وتطوير فرص التعاون بين الصندوقين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في ختام زيارته إلى الدوحة، حيث عقد ستة لقاءات مع المسؤولين القطريين، بدءا باجتماع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، ووزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني»، والشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.

وقال وزير الخارجية القطري إنه عقد مع نظيره مباحثات ثنائية، ناقشت أهم ما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أنها قطر تربطها علاقات صداقة ودية واقتصادية قوية مع إيطاليا، وعلاقات مماثلة في مجال الدفاع والأمن والتشاور السياسي بين البلدين.

وأوضح إلى أنه أطلع نظيره الإيطالي على نتائج زيارته إلى واشنطن واتصالات دولة قطر مع الدول الصديقة»، مؤكدا أن «الزيارة تعبر عن الصداقة المشتركة والاهتمام المشترك، ونحن نتمنى أن تسفر الاتفاقيات عن مزيد من التعاون مستقبلا، ونمو لحركة التبادل الاقتصادي».

كما أشار إلى أن المباحثات الثنائية مع نظيره الإيطالي تناولت الأزمة الخليجية والتطورات الأخيرة، وصولا إلى بيان المنامة، مؤكداً «البلدان يتفقان على احترام القانون الدولي مهما كانت حدة الخلاقات، وضرورة انخراط الأطراف في حوار بناء، وأن لا تكون مسألة أمن المنطقة معرضة لمثل تلك الإجراءات الناجمة عن الأزمة مستقبلا».

وأضاف: «شرحنا لوزير الخارجية الإيطالي التطورات الحاصلة، والانعكاسات السلبية للحصار على دولة قطر إنسانيا واقتصاديا، والمخالفات التي مارستها الدول المحاصرة للقانون الدولي. كما بينا له الإجراءات القانونية التي نتخذها في دولة قطر لحلحلة الأمور، وتفكيك الإجراءات الجائرة وغير القانونية لدول الحصار، وأكدنا أنها بنيت على افتعال أزمات، وكانت بدايتها جريمة قرصنة، ولا ينبغي أن ننسى أن الإجراءات الجائرة وغير القانونية بنيت على أساس جريمة، ولا أساس سياسياً لها، كما تبرر دول الحصار».

وتابع قائلاً: «المسألة كلها تفتقر لحسن النوايا، الأمر الذي يبينه سلوك الدول المحاصرة، واجتماع المنامة تطرق لتناقضات عديدة، وعودة للمطالب الثلاثة عشر، بعد سلسلة لقاءات مختلفة، بعد قولهم في وقت سابق إنها مطالب لاغية».

من جانبه، شكر وزير الخارجية الإيطالي المسؤولين القطريين على تجاوبهم، وعقد سلسلة لقاءات مشتركة، مشيراً إلى أنه وعد نظيره القطري بزيارة قطر في أقرب فرصة، رداً على زيارة مماثلة قادته إلى روما في وقت سابق.

وأشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط قطر وإيطاليا، قائلا: «علاقاتنا الثنائية ممتازة، ونحن أيضا سعداء لذلك، وهدفنا دعم خطط قطر على المستوى الدولي.

وهناك العديد من الشركات الإيطالية هنا في الدوحة، وتسهم في تحقيق العديد من المشروعات، مثل ميترو الدوحة، وملاعب مونديال 2022، ومهندسين معماريين في مشروع تطوير مشيرب. كما هناك العديد من المشاريع الاستراتيجية التي نعمل عليها في ميناء حمد، ونريد أن ندعم الاستقلال العسكري لدولة قطر. والشركات الإيطالية مستعدة لدعم الإنجازات الاقتصادية القطرية، ونحن أيضا مهتمون بالأمور الدفاعية بيننا وبين قطر، وقد بدأنا اليوم بتوقيع الاتفاق المشترك لتوريد قطع إيطالية إلى قطر وهناك مشاريع اقتصادية مستقبلا».

واستطرد الوزير الإيطالي قائلاً: «ناقشنا مع رئيس جهاز قطر للاستثمار أيضا الاستثمارات القطرية في إيطاليا، والتي تنمو بشكل كبير، وهناك العديد من الاستثمارات في الأفق».

كما أشار إلى الاهتمام الإيطالي بالتعاون الثقافي مع دولة قطر، مشيداً بالعلاقات الممتازة بين البلدين في مجال التعاون الثقافي، بمناسبة زيارته لمتحف قطر الإسلامي، قائلا إن بلاده تقدر كثيرا الاهتمام الذي توليه دولة قطر للتراث الثقافي، تولي إيطاليا اهتماماً مماثلاً للدبلوماسية الثقافية، باعتبارها جزءاً من الدبلوماسية الخارجية.

وقال إن «روما تعمل مع الدوحة لتطوير قطاع المتاحف، والمشاركة الإيطالية في تطوير التكنولوجيا الرقمية للمتاحف القطرية، وهذه أمور إيجابية للغاية، ونعمل على تنظيم لقاءات تدعم التبادل الثقافي بين التراث الإسلامي والإيطالي. ولدي ثقة أن اليوم المشترك للتعاون بين قطر وإيطاليا سيمثل مستقبلا حافلا لتعاوننا المشترك بين البلدين».

وزير الخارجية الإيطالي:

قلقون للآثار الإنسانية للحصار

وعن الأزمة الخليجية، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: «تحدثنا عن الأزمة الخليجية التي نتابعها عن كثب، والقرارات التي اتخذت في اجتماع القاهرة. وقد تابعنا التصعيد الحاصل، ونحن ضد حدوث ذلك، ونريد من كافة الأطراف اتباع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة. كما عبرنا عن قلقنا للتأثيرات الإنسانية التي تسببها الأزمة بين دول المنطقة، ونريد دعم الثقة، لنتمكن من مواجهة العدو المشترك المتمثل في الإرهاب إقليميا ودوليا».

وأشار إلى أن إيطاليا «تدعم الحوار بين قطر وواشنطن. كما أننا ندعم مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر والولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب».

وعن تصوره إيطاليا لحل الأزمة، قال: «أنا أشاطر رأي صديقي وزير الخارجية القطري، وتأكيده على ضرورة الحوار، وأرد أن اختصر الأمر في كلمتين: الحكمة والوساطة، وضرورة الاعتدال في مواجهة الأزمة. كما أنه يجب أن نرى حسن النوايا من أجل مواجهة الأزمة، خاصة بين قطر والسعودية».

ورداً على أسئلة الصحافيين، قال وزير الخارجية القطري إن «عودة دول الحصار للحديث عن المطالب الثلاثة عشر في اجتماع المنامة، «يعكس عدم وجود نوايا حسنة لحل الأزمة».

وأضاف: «دولة قطر من البداية وهي تنادي دوما للحوار، وحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، وأن الوساطة هي وساطة أمير الكويت. ودولة قطر لم تضع أي شروط للحوار، عدا ما هو متعلق بالظروف المنطقية التي يجب أن تتوفر لأي حوار، والسياق المنطقي والقانوني لأي حوار».

وشدّد على أن «قطر لم تشترط أن تنفذ لها مطالب معينة، بل قلنا إن الأساس للحوار هو التراجع عن الإجراءات القانونية ضد قطر، ونعني بها الحصار. وبالنسبة للسياق المنطقي، أن يكون الحوار مبنياً على عدم انتهاك سيادة أي دولة واحترام القانون الدولي، وأن تكون النتائج ليس على شكل املاءات ضد دولة معينة، بل مسألة التزامات تبادلية وجماعية، وهذا الطرح القطري دوما، وفق رؤية وقيادة الوساطة الكويتية».

وأضاف: «المحرك الأساسي في الخطوات القادمة هو الوسيط الكويتي، وليس لدينا محركات من دول الحصار، وما يتخذونه من تحركات وقرارات، ولا نتبع القرارات المتناقضة التي تأتينا بها ولا نلاحق قراراتهم المتناقضة».

وعن إرسال وزير الخارجية الأمريكية لموفدين إلى المنطقة، قال وزير الخارجية القطري: «الجهود الدولية تدعم الوساطة الكويتية، بما في ذلك الجهود الأمريكية، لأن الوساطة الكويتية هي التي تحدد مسار العمل، وليس مستوى تمثيل الدول، والدور الأمريكي مهم لحل الأزمة. والرئيس الأمريكي كلف وزير الخارجية ريكس تيلرسون لقيادة الجهود الأمريكة، ولكن هناك خطوات يجب اتباعها من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة. كما أن تيلرسون أكد لنا أنه سيوفد مبعوثين للنظر في حلحلة حالة الجمود التي تمر بها الوساطة».

وبخصوص مصافحة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لنظيره الإيراني جواد ظريف على هامش اجتماع دول منظمة المؤتمر الإسلامي في تركيا، علّق قائلا: «»هذا شأنهم، ونحن لا نحكم على علاقات الدول الأخرى، كما نطلب عدم تدخل الدول الأخرى في الشأن القطري. والتناقضات كثيرة لا تقتصر على المصافحات فقط».

رأينا حسن النوايا من قطر

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الدوحة وروما تتقاسمان الرغبة لدعم الحوار السياسي بين البلدين، ونحمله على مستوى عال. وقد حملني رئيس الوزراء الإيطالي رسالة في هذا الخصوص.

وناقشت ذلك مع وزير الخارجية، وهذا يعكس العلاقات الجيدة، بدليل الاتفاقات الموقعة اليوم، حيث أننا أنجزنا عملا مشتركا، هو نواة لعلاقات قوية يمكن استثمارها ليكون هناك مستقبل للبلدين تحت المظلة الدولية، والتعاون المتبادل، وهذا ما يدعم العلاقات الثنائية».

وأكد أن زيارته للمنطقة تقتصر على الدوحة، وهي مهمة فقط قبل عودته إلى روما بعد يوم مثمر، مشيراً إلى أنه قام بإرسال رسالة واضحة مفادها أنه يجب أن يستخدم التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الوساطة الكويتية لمحاولة التهدئة وعودة الأمور إلى طبيعتها».

وعن رؤية بلاده لنتائج اجتماع المنامة، قال المسؤول الإيطالي: «ما يهمنا هو احترام القوانين الدولية، وهذا يجنب التصعيد، ونعبر الطرق الدبلوماسية، وقلت بوضوح تام أننا رأينا حسن النوايا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية».