﻿إحالة سائقي قطار ظهرا في فيديو يتعاطيان المخدرات للتحقيق

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من مؤمن الكامل: أثار مقطع فيديو لسائقين وعمال في هيئة سكك حديد مصر يتعاطون المخدرات ويرقصون أثناء قيادة أحد القطارات، ردود فعل غاضبة بعد نشره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأظهر الفيديو، الذي بثه الإعلامي المصري محمد الغيطي، ضمن برنامجه على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، السائق ومعه 3 من معاونيه يدخنون ويتناولون المخدرات ويرقصون أثناء قيادة القطار، كما ينبه أحدهم السائق للقيادة والطريق.

وبعد موجة من الانتقادات التي وجهت لمرفق السكك الحديد في مصر، أعلنت هيئة السكة الحديد، أمس الأربعاء، إحالة سائقي القطار، أصحاب فيديو تعاطي المخدرات، إلى التحقيق ووقفهم عن العمل، عقابا على ما وصفته بـ»السلوك غير الأخلاقي للسائقين الأربعة»، طبقا لنص المادة (99) من لائحة نظام العاملين بالهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن «الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويره في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو لجرار قطار مخصص لتجديدات وصيانة السكك، ويعمل في مناطق الصيانة والتجديدات وليس قطارا محملا بالركاب أو البضائع كما يتداول في المواقع الإلكترونية».

وأضافت أن «جميع السائقين العاملين على القطارات يتم إخضاعهم للكشف الطبي بصفة دورية، بخلاف الكشف المفاجئ أثناء مسيرهم بالقطارات، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مشيرة إلى أن في حال ثبوت تعاطي المخدرات يتم إبعاد المتورطين عن العمل حرصا على أمن وسلامة الركاب والمواطنين».

وأشارت هيئة السكك الحديدية في بيانها إلى أنه «يعمل بها حوالي 6 آلاف سائق ومساعد، وماحدث حالة فردية لا تتعدى نسبة ضئيلة جدا من إجمالي عدد السائقين العاملين على خطوط الهيئة، ويتم تدريبهم عمليا على أعلى مستوى بأحدث التكنولوجيا المتقدمة بنظام المحاكيات لرفع كفاءتهم فنيا». وعلق رئيس الهيئة، اللواء مدحت شوشة، على مقطع الفيديو، بأن هناك تحاليل دورية يتم إجراؤها لسائقي القطارات، بجانب تحاليل فجائية وتحاليل يتم إجراؤها خلال خط سير القطار في المحطات المختلفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية، عبر إحدى الفضائيات الخاصة، مساء أول أمس الثلاثاء، إن تلك التحاليل يتم إجراؤها منذ عام ونصف تقريبًا حرصًا من الهيئة على حياة الركاب، معربًا عن ترحيبه بالتواصل مع مقدم البلاغ ضد الأشخاص المتواجدين في الفيديو للتحقيق في الواقعة.

وأكد أن وجود أشخاص في كابينة السائق أمر مخالف، موضحًا أنه إذا كان الأشخاص المتواجدون بالفيديو، كانوا بداخل قطار تجديدات، فإنه لم يكن هناك ركاب بذلك القطار.

و قال رئيس تشغيل التجديدات في هيئة السكة الحديد في مدينة طنطا ومقدم البلاغ في الواقعة، أحمد شوقي سيد، إن الفيديو مُصور منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2017، وقد صوره أحد الأشخاص وأرسله إليه».

وتابع : «تحدثت مع الأشخاص المتواجدين بالفيديو، وطلبت منهم عدم تكرار الأمر وإبعادهم في العمل عن بعض، كي لا يعملوا معا فيما بعد، لكنهم هددوني بعد تقديم البلاغ».