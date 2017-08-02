﻿الأهلي القطري يعلن التعاقد مع الكولومبي نازاريت رسميا

الدوحة ـ د ب أ: أعلن النادي الأهلي القطري لكرة القدم تعاقده رسميا مع المهاجم الكولومبي كريستيان نازاريت لاعب نادي إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقد الانضمام لصفوف عميد الأندية القطرية بحضور نائب رئيس النادي حسن الملا ومسؤول التسويق الجماهيري ناصر يقوم، ويمتد العقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد .

وكان اللاعب قد وصل إلى الدوحة لإتمام المفاوضات مع النادي الأهلي وأنهى الاتفاق على كافة التفاصيل، ووضع اللمسات النهائية على الصفقة بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بمستشفى «اسبيتار».

ويعد اللاعب الكولومبي من الصفقات القوية للنادي الأهلي خاصة أنه لاعب صغير في السن وهو من المهاجمين المميزين في دوري كولومبيا حيث سجل هذا الموسم أهدافا كثيرة وتألق بشكل كبير مع فريقه.

كما أعلن النادي عن صفقتين على صعيد اللاعبين المواطنين أيضا حيث تعاقد مع ماجد محمد لاعب الجيش السابق ، بالإضافة إلى فضل عمر لاعب نادي قطر.

يذكر أن الأهلي كان تعاقد في الفترة الماضية مع اللاعب الأسباني فرانشيسكو ساندوزا والمدافع الموزمبيقي مات سيماو ووسط الميدان الكوري الجنوبي كويهان كيم.

أم صلال القطري يجدد عقد حارسه بابا مالك

الدوحة ـ د ب أ: نجح مجلس إدارة نادي أم صلال القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني في إنهاء الجدل حول مستقبل حارس مرمى الفريق بابا مالك وقام بتجديد عقده لمدة موسم واحد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2017 / 2018 .

وكان اللاعب قد تأخر في الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة للانتظام في التدريبات وتحضيرات الفريق للموسم الجديد ، وهو الأمر الذي أثار القلق حول مستقبل الحارس مع النادي وفتح الباب أمام الكثير من الشائعات حول إمكانية رحيله.

ولكن، فور وصول اللاعب إلى الدوحة قدم اعتذاره لمسئولي النادي ومدرب الفريق المصري محمود جابر حيث أكد أن سبب تأخره عن الموعد المحدد لفترة الاعداد هو وفاة والده وتأثره نفسيا، وقد تقبل الجهاز الفني اعتذار اللاعب ،وتم عرض التجديد عليه ليرحب فورا بالاستمرار مع أم صلال في ظل شعوره بالارتياح الشديد داخل النادي .

هذا وقد شارك الحارس مع الفريق في التدريبات الجماعية ،وسيغادر مع بقية زملاؤه إلى هولندا للانتظام في معسكر الاعداد الذي سيخوض خلاله الفريق العديد من المباريات القوية.

الفيصلي السعودي يتعاقد مع روجيرو موسما

الرياض ـ د ب أ: أعلن نادي الفيصلي السعودي لكرة القدم، إتمام تعاقده مع البرازيلي سيلفا كوتينيو روجيريو لمدة موسم واحد.

واجتاز روجيريو الفحوص الطبية التي خضع لها.

وتمت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الفريق.

يشار إلى أن روجيريو سبق له اللعب لفريق الوصل الإماراتي والكويت الكويتي.

وسبق للاعب البرازيلي خوض تجربة في الدوري السعودي، عبر بوابة نادي الشباب.

ومن جانبه، أعرب سيلفا روجيريو عن سعادته في الانضمام لصفوف الفيصلي، متمنياً تقديم أفضل ما لديه مع الفريق لإسعاد جماهير النادي وتحقيق تطلعات الجهازين الفني والإداري.

الفتح السعودي يكمل تعاقده مع البرازيلي دوس سانتوس

الرياض ـ د ب أ: أكمل نادي الفتح السعودي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بيريرا دوس سانتوس مهاجم نادي الكوبينداس الأسباني لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

جاء التعاقد مع دوس سانتوس 24/ عاما/ بتوصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال.

من جانبه عبر دوس سانتوس عن سعادته بالتوقيع للفتح حيث قال:« سعيد جداً لخوض تجربة جديدة وتحد جديد أظهر به إمكانياتي مع نادي الفتح».

وأضاف: «أعرف أنني أمام تحد قوي لكن لدي ثقة بنفسي لأن أكون وفق تطلعات إدارة وجماهير نادي الفتح وتحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق في الموسم المقبل».

أكهيصار سبور التركي يضم البرازيلي سيرجينهو لموسمين

إسطنبول ـ الأناضول: أعلن نادي بلدية أكهيصار سبور التركي، تعاقده مع لاعب كرة القدم البرازيلي سيرجيو أنتونيو بورغيز جونيور (سيرجينهو) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر موقعه الالكتروني، إنه تم التعاقد مع سيرجينهو لمدة موسمين بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وستكون تلك التجربة الاحترافية الأولى للاعب البرازيلي في الملاعب الأوروبية حيث لم يسبق له اللعب في أي دوري أوروبي من قبل.

وخاض سيرجينهو تجربة احترافية في نادي الوصل الإماراتي بعد مشواره مع العديد من الفرق البرازيلية أبرزها أتليتكو مينيرو وفاسكو دي جاما.