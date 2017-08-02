﻿الاسترالية بيرسون العائدة للأضواء تريد ميدالية من أي لون

ملبورن ـ رويترز: ستعود العداءة الاسترالية سالي بيرسون إلى استاد لندن الذي كان شاهدا على أكبر انجازاتها وذلك عندما تشارك في على أمل إنهاء فترة ابتعادها عن منصات التتويج.

فقبل خمس سنوات فازت بيرسون بذهبية سباق 100 متر حواجز في أولمبياد لندن بعدما نالت ذهبية بطولة العالم 2011 في دايجو في نفس السباق واختيرت كأفضل عداءة من الاتحاد الدولي.

وعادت بيرسون (30 عاما) لتحصل على فضية بطولة العالم في موسكو لكن منذ ذلك الحين اختفت عن المنافسات الكبرى بسبب سلسلة من الإصابات المروعة.

ويبدو أن الاستاد الأولمبي، الذي يستضيف بطولة العالم بين الرابع و13 من الشهر الجاري، يخرج أفضل ما في جعبة بيرسون التي سجلت 12.48 ثانية في لقاء في الدوري الماسي هناك الشهر الماضي واحتلت المركز الثاني خلف الأمريكية كيندرا هاريسون صاحبة الرقم القياسي العالمي.

وكان هذا أسرع رقم لبيرسون منذ سجلت 12.35 ثانية لتفوز بالذهبية الأولمبية في نفس الاستاد وهو ثالث أفضل رقم هذا العام بعد هاريسون (12.28) والأمريكية جاسمين ستويرز (12.47).

وقالت بيرسون لوسائل اعلام استرالية من مقر تدريب الفريق الوطني «يجب أن أكون عادلة مع نفسي وأن أرى أين كنت وأتذكر كم عانيت من إصابات عديدة وكل هذا في فاصل زمني قصير».

وأضافت «أعرف أنكم تريدون الذهب لكنني أريد ميدالية وحسب.أريد ميدالية من أي لون وسيكون هذا نجاحا مذهلا».

وطاردت فكرة الاعتزال بيرسون منذ عجزت عن الدفاع عن لقبها في أولمبياد ريو بسبب الإصابة لكنها قررت المشاركة في حدث اخر كبير.

وواصلت بيرسون أدرك أنني حققت الانجاز في هذا الاستاد من قبل وأنني عدت للمنافسة وربما لست مرشحة للفوز لكنني مهيأة للحصول على ميدالية على الأقل.