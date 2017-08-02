﻿كأس فلسطين: شباب رفح يقترب من التتويج بعد تغلبه على ضيفه أهلي الخليل بهدفين

غزة ـ الأناضول: اقترب نادي شباب رفح من تحقيق لقب كأس فلسطين لأول مرة في تاريخه وفي تاريخ اندية قطاع غزة.

وتمكن شباب رفح من التغلب على ضيفه نادي أهلي الخليل بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب للنسخة الثالثة من البطولة التي تقام بين بطلي قطاع غزة والضفة الغربية.

وأقيمت المباراة على ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

سجل هدفي شباب رفح سعيد السباخي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61، ومحمد أبو دان في الدقيقة 86 من المباراة.

وللتتويج باللقب يكفي نادي شباب رفح الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد أو الخسارة بفارق هدفين على أن تكون إيجابية.

ووصل فريق أهلي الخليل لكرة القدم الأحد الماضي إلى قطاع غزة، قادما من الضفة الغربية عبر معبر «بيت حانون»، لخوض مباراة ذهاب نهائي «كأس فلسطين»، أمام منافسه شباب رفح.

ولعب فريق أهلي الخليل بنقص عددي، نتيجة لمنع السلطات الإسرائيلية عددا من لاعبيه من الدخول لقطاع غزة.

ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى موافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.

ويتهم مسؤولون رياضيون في غزة السلطات الإسرائيلية بعرقلة الأنشطة الرياضية في القطاع وفرض قيود على سفر اللاعبين، إلى جانب استهداف الملاعب والأندية.

وفي العام الماضي تمكن أهلي الخليل من التتويج باللقب الثاني له بفوزه بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة على شباب خان يونس بهدفين مقابل هدف، بعد عام واحد على تتويجه باللقب الأول بتغلبه على فريق اتحاد الشجاعية بنفس النتيجة.

والمباراة، التي أقيمت بين أهلي الخليل واتحاد الشجاعية في أغسطس/ آب 2015، كانت الأولى بين فريقين من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 15 عاما، حيث توقف النشاط الكروي بينهما، عقب انتفاضة الأقصى عام 2000.