﻿عالم التنس: بداية أمريكية قوية في بطولة ستانفورد للسيدات في كاليفورنيا

كاليفورنيا ـ رويترز: قدمت كوكو فاندفيجه عرضا قويا قبل أن تنسحب منافستها أيلا تومليانوفيتش بسبب الإصابة لتجتاز اللاعبة الأمريكية الدور الأول لبطولة ستانفورد للتنس في كاليفورنيا الثلاثاء الماضي.

واحتاجت فاندفيجه إلى 31 دقيقة فقط من أجل التأهل ورغم أنها قد تكون تفضل اللعب لفترة أطول فإنها تشعر بالرضا بعد الصعود وحسم المجموعة الأولى 6-2 ثم انسحاب منافستها الكرواتية بسبب الإصابة.

وقالت فاندفيجه «كان من المحبط حدوث الانسحاب.. لكن أعتقد أني كنت ألعب بشكل جيد. أحب اللعب خلال هذه المرحلة في الصيف والاستعداد للبطولات على الأراضي الصلبة».

وفي ظل غياب أبرز لاعبات البطولة عن منافسات اليوم مثل جاربين موجوروزا وبترا كفيتوفا وماريا شارابوفا فإن باقي المتنافسات نجحن في استغلال الفرصة من أجل التألق في يوم أمريكي جيد.

وفي لقاء بين لاعبتين شابتين فازت كارولين دولهايد الصاعدة من التصفيات على نعومي أوساكا 6-4 و6-2 لتحقق انتصارها الأول في بطولات اللاعبات المحترفات بعدما كسرت إرسال اللاعبة اليابانية أربع مرات.

وتعافت أليسون ريسك من كسر إرسالها في المجموعة الثانية وفازت على البولندية ماجدا لينيت 6-2 و6-4.

كما حققت لاعبة أمريكية أخرى الانتصار عندما تفوقت كاثرين بيليز بنتيجة 6-3 و6-2 على الفرنسية أليز كورنيه.