مدريد ـ د ب أ: وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الاسباني رسالة لاذعة لمنتقديه عبر شبكة «انستجرام» للتواصل الاجتماعي. وقال رونالدو «الكثير من الناس يزعجهم سطوعي».

وجاءت تصريحات رونالدو 32/ عاما/ عقب خضوعه لجلسة تحقيق استمرت 90 دقيقة في أمام القضاء الاسباني، وذلك في محكمة بضواحي العاصمة مدريد.

وكان متوقعا أن يرد رونالدو على أسئلة الصحافيين الذين انتظروا لساعات خارج المحكمة، لكنه التزم الصمت وخرج من باب خلفي وأصدر بعدها بيانا نشرته وكالة «جستيفيوت» التي تمثله.

وذكر رونالدو في البيان «سلطات الضرائب الاسبانية تعرف كل التفاصيل عن دخلي، لأننا قدمنا لها هذه التفاصيل. لم نخف شيئا على الإطلاق ولم تكن هناك نية للتهرب الضريبي».

وجاء في البيان «عندما وقعت العقد مع ريال مدريد (قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي) ، لم أشكل هيكلا (من الشركات) لإدارة حقوق الصورة الخاصة بي.. وإنما واصلت العمل بنفس الآلية التي كنت أعمل من خلالها خلال الفترة التي قضيتها في إنجلترا. والتي أوصاني بها المحامون في 2004 عندما كنت لاعبا في مانشستر يونايتد، وذلك قبل فترة طويلة من بداية التفكير في اللعب في أسبانيا».

وأضاف «ذلك الهيكل الإداري كان طبيعيا بالنسبة لإنكلترا ، وقد أقرت سلطات الضرائب الإنكليزية بأنها قانونية ومشروعة».