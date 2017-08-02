﻿نيمار يبلغ إدارة برشلونة رسميا برغبته في الرحيل عن النادي

برشلونة ـ د ب أ: أعلن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم أمس الأربعاء في بيان صحافي أن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا اجتمع مع ممثلين للنادي لإخبارهم بقراره بالرحيل عن الفريق.

وأشار برشلونة في بيانه إلى الشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع المهاجم البرازيلي والبالغ قيمته 222 مليون يورو (262 مليون دولار).

وطبقا لما نشرته بعض من وسائل الإعلام العالمية، توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع نيمار لانتقال الأخير لصفوفه وأصبح مستعدا لإبرام الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وأوضح برشلونة في بيانه أن عقد اللاعب البرازيلي25/ عاما/ لا يزال ساريا مع النادي ولكنه حصل على إذن بعدم المشاركة في الحصص التدريبية مؤقتا.

وبعد اجتماعه مع إدارة النادي وتوديعه لزملائه، غادر نيمار النادي متوجها إلى المطار ولكن ليس من أجل السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ولكن إلى وجهة أوروبية أخرى حتى تتم صفقة انتقاله لباريس سان جيرمان، حسبما أكدت شبكة «كادينا كوبي» الإذاعية الاسبانية.

وأشار النادي الاسباني في بيانه أنه سيحتجز المكافأة المالية التي كان اتفق عليها مع والد نيمار ووكيل أعماله عندما جدد اللاعب تعاقده معه في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ووقع نيمار في ذلك التاريخ على عقد مع برشلونة يمتد إلى 2021 .ومن المنتظر أن يصدر جوسيب بيبيس، المتحدث باسم برشلونة، بيانا ثانيا يتحدث فيه عن تقييم النادي لقرار نيمار بالرحيل.

وعلى جانب الأخر، أكدت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان سيقدم نيمار لوسائل الإعلام والجماهير يوم الاثنين المقبل.