﻿ليفربول يفوز على بايرن ميونيخ بثلاثية في بطولة كأس أودي الودية

ميونيخ ـ د ب أ: فاز فريق ليفربول الإنكليزي على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في بطولة كأس أودي الودية المقامة في ألمانيا.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ساديو ماني ومحمد صلاح في الدقيقتين السابعة و 37 .

وجاء الهدف الأول عندما استغل روبيرتو فيرمينو خطأ مدافعي بايرن في منتصف الملعب واقتنص الكرة وانطلق بها قبل أن يمررها إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسددها في المرمى.

وجاء الهدف الثاني إثر تمريرة رائعة بالكعب من ساديو ماني إلى المنطلق من الجهة اليسرى ألبيرتو مورينو الذي سددها مباشرة في المرمى ولكن تصدى لها الحارس لترتد إلى محمد صلاح الذي قابلها برأسه إلى داخل المرمى. وفي الشوط الثاني كثف بايرن ميونيخ من هجماته من أجل تقليص الفارق ثم التعادل لكنه فشل في ذلك ، بينما استطاع ليفربول أن يستغل الإندفاع الهجومي لمنافسة واستطاع تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق دانييل ستوريدج.

وجاء الهدف عندما استلم ستوريدج كرة بينية من وسط الملعب انفرد على إثرها بالمرمى من منتصف الملعب ثم دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من فوق الحارس إلى داخل المرمى.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية ، بينما يلعب بايرن ميونيخ مع نابولي على المركزين الثالث والرابع.

وكان أتلتيكو مدريد قد تغلب على نابولي 2 / 1.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باير ليفركوزن في الجولة الأولى من الدوري الألماني يوم 18 من الشهر الجاري، فيما يستعد ليفربول لمواجهة واتفورد في مستهل مبارياته في الدوري الإنكليزي يوم 12 من الشهر الجاري.