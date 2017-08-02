﻿نجوم الغناء في مصر والوطن العربي يطرحون ألبوماتهم في موسم ساخن

القاهرة – «القدس العربي» : يشهد موسم الصيف دائما منافسة قوية بين المطربين، الذين يستغلون فترات الإجازات لطرح ألبوماتهم، ومن المنتظر أن يكون الصراع الشديد هذا الصيف، حيث يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال أيام وعلى رأسهم المطرب عمرو دياب، الذي انتهى من التحضير لألبومه الجديد «معدى الناس»، ووضع اللمسات الأخيرة قبل طرحه فى الأسواق، وقام «عمرو» بطرح البوستر الدعائى للألبوم.

كذلك انتهى المطرب محمد منير من ألبومه الجديد الذي سيطرحه خلال أيام على «اليوتيوب» فقط، حيث قرر عدم طرح سيديهات.

ويعود مصطفى قمر إلى الساحة الغنائية، بعد غياب دام سنوات بألبوم «لمن يهمه الأمر»، وانتهى من تسجيل 12 أغنية متنوعة بين الرومانسى والوطنى، تعاون فيهما مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم حميد الشاعري وطارق مدكور.

وقرر المطرب محمد حماقي تصوير البوستر الدعائي للألبوم الخاص به خارج البلاد، وسوف يسافر خلال الأيام القليلة المقبلة لتصويره.

وانتهى حماقي بالفعل من اختيار وترتيب أغاني الألبوم الذي انتهى من تسجيله بالكامل واستقر على اختيار 15 أغنية ومن بين 25 أغنية قام بتسجيلها ويعكف حاليا على تصوير»بوسترات» الألبوم، تمهيدا لطرحه ليكون أول ألبوم منذ عام 2015 والذي طرح فيه «عمره ما يغيب».

كما أوشك المطرب رامي صبري على الانتهاء من ألبومه، الذي يضم 14 أغنية، تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، وخالد عز، وعمرو مصطفى تميم، وطارق مدكور ونادر عبدالله وحمدي صديق وطارق توكل وهاني محروس.

أما المطربة التونسية لطيفة فانتهت من تجهيز ألبوم جديد، لطرحه في الموسم الصيفي، ومن المقرر أن يضم الألبوم «دويتو» شعبيا مع المطرب الشعبي حمدي بتشان.

ويطرح وائل كفوري ألبومه منتصف أغسطس/آب المقبل، وانتهى من تسجيل أغلب أغانيه بتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم ملحم أبو شديد، بلال الزين، وهشام بولس، ومن المفاجآت التي يتضمنها الألبوم «ديو» جديدا بعنوان «حبيبي»، ويجمع بين كفوري واللبنانية ريما نجم.

أما النجمة بسكال مشعلاني فتعود أيضًا من خلال ألبوم «حبي مش حكي»، وانتهت من تسجيل 9 أغنيات منه.