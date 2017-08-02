﻿ اندونيسي زرع الحشيش لعلاج زوجته من السرطان

جاكرتا ـ أ ف ب: حكم على رجل زرع الحشيش في اندونيسيا لتسكين أوجاع زوجته المصابة بسرطان، بالسجن ثمانية أشهر مع التنفيذ وهو حكم انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان.

ومثل فيديليس اري سوجيوارتو أمام محكمة كاليمانتان الغربية في الجزء الاندونيسي من بورنيو وأدين بتهمة زرع صمغ القنب «الحشيش» من دون ترخيص وفرضت عليه غرامة قدرها مليار روبية (63 الف يورو).

وأوضح الرجل انه كان يستخدم هذه المخدرات الخفيفة لأغراض علاجية لتخفيف أوجاع زوجته المصابة بمرض تكهف النخاع النادر الذي يطال النخاع الشوكي ويؤدي الى تلف الألياف العصبية. وأثارت هذه القضية اهتماما كبيرا في اندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تعتمد قوانين صارمة جدا لمكافحة المخدرات، إذ ان كميات صغيرة منها قد تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام.وقالت محامية الدفاع مارسيلينا لين: «لقد خاب ظننا كثيرا بالحكم نظرا الى ان القضاة أقروا ان موكلنا لم يكن ضالعا في الاتجار بالمخدرات ولم يكن مستهلكا لها».

وبدأ سوديوارتو (34 عاما) يزرع القنب الهندي بعدما قرأ مقالات حول المزايا العلاجية لهذه المخدرات في تسكين أوجاع زوجته يني رياواتي.

وبعدما استهلكت الزوجة المخدر شعرت بتحسن وبدأت جراحات ظهرها تلتئم على ما أكدت المحامية.

ورغم تفسيرات سوديوارتو، أوقفته وكالة مكافحة المخدرات في شباط/ فبراير وقد توفيت زوجته بعد شهر على ذلك.

وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان الحكم.

واوضح أحدهم ويدعى ريكي غوناوان ان «القانون ليس مثاليا. خالف سوديوارتو القانون إلا انه فعل ذلك لإنقاذ حياة شخص».