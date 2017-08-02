﻿جزائري مقيم في اسبانيا يعيد 77 ألف يورو عثر عليها

الجزائرـ «القدس العربي»: أصبح الجزائري هواري سعديني، المقيم في اسبانيا منذ 2001 حديث وسائل الإعلام والناس في هذا البلد الأوروبي، بعد أن ضرب المثل في الاستقامة وحسن الأخلاق، فقد عثر على حقيبة يوجد بها 77 ألف يورو، 20 ألف يورو في شكل أوراق نقدية، والبقية عبارة عن صكوك لحاملها، تبلغ قيمة أحد الصكوك 40 ألف يورو، بالإضافة إلى ملابس وأغراض أخرى، وقد سارع سعديني بالحقيبة ومحتوياتها إلى أقرب مركز في بالما دي مايوركا، وسلمها هناك، رغم أنه يعمل كنادل في مطعم.

ولما سألت الصحافة الجزائري هواري عن سبب عدم أخذه تلك الأموال، أكد لهم أن تربيته وأخلاقه منعته من أخذ ما ليس له، وأن تعاليم الدين الإسلامي التي رباه عليها والداه جعلته يسارع إلى تسليم الأموال، من دون أن يتردد أو يفكر لحظة في أخذها، مشيرا إلى أنه تخيل شعور صاحب تلك الأموال عند فقدانه.

وتبين للشرطة أن صاحبة المبلغ المالي سيدة رومانية تبلغ من العمر37 عاما، ولما سئلت من الشرطة عن مصدر تلك الأموال، قالت إنها تعمل في وكالة عقارية

وقد أثنت الصحافة الإسبانية كثيرا على التصرف الذي قام بها هواري سعديني،