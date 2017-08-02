﻿المقص الجيني يصلح أعطال أجنة بشرية

بورتلاند/برلين ـ د ب أ: نجح باحثون ولأول مرة في استخدام المقص الجيني كريسبر كاس 9 لإزالة عطل جيني في أجنة بشرية.

وقال باحثون من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية إنهم استخدموا هذا المقص في تقويم خطأ جيني يؤدي للإصابة بما يعرف باعتلال عضلة القلب الضخامي التي تعتبر سببا رئيسا في الموت المفاجئ.

وأكدوا في دراستهم في دورية نيتشر المتخصصة أن هذا التدخل لم يؤد إلى تضرر أجزاء أخرى من المجموع الوراثي.

وعبر الباحثون تحت إشراف شُكرة ميتاليبوف من جامعة أوريجون للصحة والعلوم في مدينة بورتلاند الأمريكية عن أملهم في استخدام هذه الطريقة مستقبلا لمنع الإصابة بآلاف الأمراض الوراثية.

وقوبلت هذه لدراسة بردود فعل متباينة بين أعضاء في مجلس الأخلاق الألماني؛ حيث رأى رئيس المجلس بيتر بابروك أن نتائج الدراسة «وعود شفاء غير جادة» في حين أكدت كلاوديا فيزمان، العضو بالمجلس، أن الدراسة تبرهن على إمكانية استخدام تقنية المقص الجيني في ظل ظروف معينة، وقالت إن مدى نجاح هذه التقنية يتوقف على كل حالة على حدة. هناك خلاف واسع بشأن التدخل وراثيا في الأجنة البشرية.

ونشرت حتى الآن ثلاث دراسات من الصين حاول باحثون خلالها إصلاح المجموع الجيني لبشر ولكن نتائج هذه الدراسات متباينة.

ونشرت تقارير قبل أيام عن دراسة جديدة ناجحة ولكن لم تصل تفاصيلها للرأي العام سوى الآن.

عالجت الدراسة تحورا جينيا يمكن أن يتسبب في الإصابة بما يعرف باعتلال عضلة القلب الضخامي أو تضخم عضلة القلب المتراكز الذي يصيب واحدا من بين كل 500 شخص على مستوى العالم ويمكن أن تخفض قدرة القلب على ضخ الدم وتؤدي للموت المفاجئ.