بدء اجتماع لعملية إعادة صياغة الدستور في فنزويلا وسط دعوات لاحتجاجات حاشدة من المعارضة

(د ب أ): من المقرر أن يبدأ الممثلون الذين تم انتخابهم مؤخراً لصياغة دستور جديد لفنزويلا، اجتماعاً الجمعة في مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة كاراكاس، رغم اتهام المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو بأنه يسعى للاستيلاء على السلطة.

وأرجأ مادورو خلال فعالية ضمت العديد من المندوبين الجدد مساء الأربعاء، الموعد الذي تم تحديده في البداية وهو اليوم الخميس للاجتماع الأول للجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور.

وتأتي بداية التداول حول وثيقة جديدة، تقول المعارضة عنها إنها تهدف إلى الحد من السلطات التشريعية والقضائية ومنح الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو سلطات بدون رقابة عليها، وسط مزاعم من القائمين على ماكينات الانتخابات بأن الحكومة ضخمت من حجم الإقبال على التصويت الذي تم يوم الأحد الماضي لاختيار 545 ممثلاً.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف بالاجتماع الدستوري الذي أمر به مادورو بدون استفتاء حول المسألة.

ودعت المعارضة إلى احتجاجات جماهيرية حاشدة وسط مخاوف من اندلاع مزيد من أعمال العنف في الدولة التي تضربها أزمة شديدة.

وقتل ما لا يقل عن 123 شخصاً في مظاهرات مناهضة للحكومة منذ نيسان/أبريل.