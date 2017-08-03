أمريكا: إذا سيطر فرع القاعدة السابق بسوريا على إدلب ستكون العواقب وخيمة

(رويترز): حذرت الولايات المتحدة من عواقب وخيمة، إذا سيطر جهاديون مرتبطون بجماعة لها صلة بجناح تنظيم القاعدة في سوريا سابقاً على محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وقالت إن هذا سيجعل من الصعب إثناء روسيا عن استئناف القصف الذي توقف مؤخراً.

وفي رسالة نشرت على الإنترنت في وقت متأخر الأربعاء، قال أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن السياسة في سوريا مايكل راتني، إن الهجوم الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام، وتصدرته جبهة النصرة سابقاً والتي كانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا، عزز سيطرتها على المحافظة و”يعرض مستقبل شمال سوريا لخطر كبير”.

وقال راتني الذي وقف وراء محادثات سرية مع موسكو جرت في عمان بشأن وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو/ تموز “شهد شمال سوريا واحدة من أكبر مآسيه”. وكانت هذه أول الجهود الأمريكية الروسية من هذا النوع في عهد إدارة ترامب لإنهاء الحرب الأهلية السورية.

وقال راتني، “في حالة هيمنة جبهة النصرة على إدلب سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إقناع الأطراف الدولية باتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة”.

واجتاح مقاتلون معارضون معظمهم من الإسلاميين محافظة إدلب عام 2015، فألحقوا سلسلة هزائم بالجيش السوري إلى أن تدخلت روسيا لتغير دفة الحرب لصالح الرئيس بشار الأسد.

ومحافظة إدلب هي الوحيدة الواقعة بالكامل تحت سيطرة المعارضة، وكانت هدفاً رئيسياً للضربات الجوية الروسية والسورية التي أوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.

وعاشت المنطقة الزراعية فترة راحة منذ توصلت روسيا وتركيا لاتفاق في مايو/ أيار الماضي،أقر إقامة أربع مناطق لعدم التصعيد في أجزاء مختلفة من سوريا منها واحدة في محافظة إدلب.

ويخشى الكثير من السكان من أن سيطرة الجهاديين على إدلب، ستجعل المحافظة هدفا لهجمات لا تتوقف تشنها قوات روسية وسورية فتدمرها لتتحول إلى حلب أو موصل أخرى.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في إدلب التي أصبحت ملاذاً مكتظاً لكثير من النازحين وبينهم مقاتلون معارضون وأسرهم.