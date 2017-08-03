المكسيك: الرئيس لم يتلق مكالمة هاتفية من ترامب

(الأناضول): نفت وزارة الخارجية المكسيكية، الأربعاء، تصريحاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تلقيه مكالمة هاتفية من نظيره المكسيكي إنريكه بينيا نييتو.

وقالت الخارجية المكسيكية، في بيان، إن “الرئيس نييتو لم يجر في الآونة الأخيرة أي مكالمة هاتفية مع ترامب، للإشادة بسياسة الهجرة التي ينتهجها الأخير”.

ويوم الإثنين الماضي، قال ترامب إن “نييتو اتصل به وأشاد بالإجراءات التي تتخذها إدارته مؤخرًا على الحدود بين البلدين”.

وكان ترامب وعد ببناء جدار فاصل على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وحرمان “مدن الملاذ” (الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين) من المساعدات الفيدرالية، وطرد مليوني “مجرم لاجئ غير شرعي”، والوقف المؤقت للهجرة من “المناطق المعرضة للإرهاب”.

وأصدر الرئيس الأمريكي، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمراً تنفيذياً بالمباشرة في إجراءات بناء الجدار الفاصل، على أمل وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، لكنه لم يستطع إيجاد الميزانية الكافية لتغطيتها بعد، إثر إخفاقه في إجبار المكسيك على دفع التكاليف، كما وعد خلال حملته الانتخابية.