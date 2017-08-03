مجموعة من المقتنيات النادرة لمارلين مونرو في مزاد عبر الإنترنت

(د ب أ): عرضت مجموعة صور لم ترى من قبل لمارلين مونرو من آخر جلسة تصوير لها في مزاد الأربعاء.

وقام المصور الصحافي جورج باريس بالتقاط الصور في حزيران/يونيو 1962، قبل أسابيع فقط من وفاة مونرو، وفقاً لدار المزادات عبر الإنترنت “بادل 8″.

وهناك أشياء أخرى عرضت للبيع في المزاد الخاص بمونرو ومن بينها تذكارات نادرة وصور عارية لها وملصقات أفلام وطبعة أولى من مجلة بلايبوي لعام 1953 تحمل توقيع هيو هيفنر وتظهر مارلين مونرو على غلافها.

وتتراوح الأسعار في المزاد بين 500 دولار و18 ألف دولار.

ومن المقرر أن يمتد المزاد حتى 11 آب/أغسطس.