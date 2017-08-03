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جمعية تطالب بإزالة تمثال لتشي غيفارا في مسقط رأسه

Aug 03, 2017

2014-10-11_00198

(أ ف ب): طالبت جمعية ارجنتينية بسحب تمثال لارنستو تشي غيفارا من مسقط رأسه روزاريو في الارجنتين، واصفة إياه بأنه “قاتل مأجور يعمل لحساب الشيوعيين”. وباشرت مؤسسة “بايسيز″ العالمية عريضة بهذا الشأن وهي قالت الاربعاء على موقعها الالكتروني انها جمعت حتى الآن ثلاثة آلاف توقيع.

وقال مدير الجمعية فرانكو لوبيس: “الشهيد كان مجرماً”. والى جانب التمثال الموجود في منتزه في روزاريو، يطالب لوبيس بلدية المدينة التي يرئسها اشتراكي، بإزالة كل مظاهر تكريم تشي غيفارا (1928-1967).

وشارك شي غيفارا وهو طبيب ارجنتيني في الثورة الكوبية (1956-1959) مع فيدل كاسترو وقتل في بوليفيا حيث كان يساعد الثوار ايضاً.

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