القوات العراقية تحكم السيطرة على 17 قرية شرق تلعفر

(الأناضول): قال مصدر عسكري عراقي، الخميس، إن فصائل مسلحة من الحشد الشعبي شرعت بتنفيذ عمليات عسكرية بالمحيط الشرقي لقضاء تلعفر غرب مدينة الموصل(شمال) ضمن خطط لتعزيز التواجد العسكري قبيل انطلاق عمليات تحرير القضاء.

وقال جبار حسن ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي، إن “قوات من الحشد الشعبي انهت عملية عسكرية لتطهير الطريق الرابط بين منطقة عداية غرب الموصل باتجاه منطقة عين الجحش جنوب شرق تلعفر بالإضافة الى طريق بغداد-الموصل”.

واضاف حسن ان “العملية العسكرية شملت تطهير واحكام السيطرة على 17 قرية بالإضافة الى الطرق الرابطة بين تلك القرى”.

وأكد ان “العمليات العسكرية تهدف الى تعزيز التواجد العسكري في محيط قضاء تلعفر قبيل بدء العمليات العسكرية لتحرير القضاء”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال في وقت سابق ان قوات من الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي سيشاركون في معركة تحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.

وفي 10 يونيو/حزيران 2014، سيطر تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) على بلدة “تلعفر” ذات الغالبية التركمانية، التي تبعد نحو 60 كم غرب الموصل.

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة (داعش)، بعد نحو 9 أشهر من المعارك مع التنظيم، الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014.