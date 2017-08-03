مصدر عراقي: الأردن يشترط ضمانات أمريكية لفتح منفذ “طريبيل” الحدودي

(د ب أ): أفاد مصدر عراقي بأن الأردن، يصر على الحصول على ضمانات أمريكية لإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية طلبت تدخل السفير الأمريكي في بغداد لبذل جهوده لإقناع عمّان بإعادة افتتاح المعبر.

وأفاد المصدر، إن الحكومة الأردنية لا تزال تعتبر أن الطريق الدولي يشكل خطراً كبيراً، في ظل استمرار تمركز عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في محافظة الأنبار.

وأوضح المصدر أن السفير الأمريكي في العراق دوجلاس سيليمان أجرى اتصالات مع الحكومة الأردنية، التي عادت وأكدت له أنها لن تفتح المعبر إلا بضمانات أمريكية تؤكد خلو المنطقة الحدودية والطريق الدولية الرابطة بين عمّان وبغداد من العناصر الإرهابية، مضيفاً أن الدبلوماسي الأمريكي أبلغ الحكومة الأردنية بأن الولايات المتحدة تعمل الآن على ضمان سلامة الطريق الدولي.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن السفير الأمريكي أشرف بشكل مباشر على الإجراءات الأمنية على الطريق الدولي، كما تجول في محافظة الأنبار بهدف الإسراع في افتتاح منفذ طريبيل، والبحث في موضوع تأمين الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن من قبل الشركة الأمريكية الأمنية الخاصة.