بدء مراسم تنصيب روحاني لولاية ثانية

(د ب أ): بدأت صباح الخميس، مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية، وذلك في حسينية الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.

وتجرى المراسم بحضور مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني وكبار المسؤولين الإيرانيين وعدد من الدبلوماسيين والوفود الأجنبية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة “تسنيم الدولية” الإيرانية عن عضو الهيئة الرئيسية في مجلس الشورى الإسلامي، غلام رضا أن روحاني سيقدّم قائمة وزرائه إلى مجلس الشورى الإسلامي السبت.

وكان روحاني فاز بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في أيار/مايو الماضي. واعتبر روحاني إعادة انتخابه، مؤشراً على أن الإيرانيين يرغبون في مواصلة انفتاح بلادهم على العالم.