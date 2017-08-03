ألبومان لفرقة “لينكين بارك” في تصنيف أفضل المبيعات إثر انتحار مغنيها

(أ ف ب): دخل ألبومان لفرقة موسيقى الميتال “لينكين بارك” تصنيف أفضل عشر مبيعات اسطوانات في الولايات المتحدة، بعد ايام على انتحار مغني الفرقة تشيستر بنينغتون.

وانتقل الالبوم الاخير للفرقة الكاليفورنية “وان مور لايت” من المرتبة السابعة عشرة الى المرتبة الرابعة في التصنيف الذي نشر الاربعاء ويشمل المبيعات بين يومي الجمعة والخميس من الاسبوع التالي.

أما البوم “هيبريد ثيوري” الصادر العام الفين والذي بيعت منه حتى الآن اكثر من عشرة ملايين نسخة، فقد انتقل من المرتبة السابعة والعشرين الى المركز الثامن.

وعثر على بنينغتون مشنوقاً في غرفته في 21 تموز/يوليو في منزله في احدى ضواحي لوس انجليس.

وووري مغني الفرقة الثرى السبت الماضي في لوس انجليس.

وفي مؤشر الى ان شعبية الفرقة تتجاوز الولايات المتحدة، تصدرت اغنية “نام” من البوم “ميتيورا” الصادر في العام 2003، تصنيف الاغاني الاكثر تحميلاً في سنغافورة وهونغ كونغ.