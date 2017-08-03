نتنياهو يضع حجر الأساس لأكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة

(الأناضول): وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، حجر الأساس لتجمع استيطاني يضم أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيتار عيليت” جنوبي الضفة الغربية.

وقال نتنياهو في حفل وضع حجر الأساس:” لا يوجد حكومة أخرى عملت من أجل الاستيطان مثل حكومتي”.

وقالت صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن نتنياهو وعد بشق طريق جديد يربط مستوطنة “بيتار عيليت” مع القدس.

وبحسب الصحيفة، سيصل عدد سكان المستوطنة الواقعة جنوبي بيت لحم، الآن إلى قرابة 50 ألف مستوطن، ما يجعلها واحدة من أكبر المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صعّدت في الأشهر الأخيرة من الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، رغم الانتقادات الفلسطينية والعربية والدولية.