خبراء: الطهي مفيد لصحة المخ أكثر من الألعاب الذهنية

(الأناضول): قال المجلس العالمي لصحة المخ، أن ممارسة الأنشطة التحفيزية للدماغ تتفوق على الألعاب الذهنية لصحة المخ، وذلك على عكس المتصور.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الخميس، أن المجلس طالب الأشخاص بممارسة أنشطة تحفيزية، مثل تعلم الطهي أو العزف بآلة موسيقية أو تصميم الأغطية أو الاعتناء بالحدائق للحفاظ على صحة الدماغ.

وأصدر المجلس الذي يعد ثمرة تعاون دولية بين علماء وخبراء في الصحة والسياسات، تقريراً عن أفضل سبل تحفيز المخ والحد من تراجع القدرة المعرفية.

وبحسب التقرير، فإنه كلما بدأ الشخص ممارسة هذه الأنشطة في سن صغيرة كان ذلك أفضل لوظائف المخ مع تقدمه في العمر.

وكشف التقرير أنه بالرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن ألعاب الإنترنت، مثل الألغاز والألعاب الذهنية، مصممة خصيصا لتحسين صحة المخ، إلا أن الدلائل المتعلقة بالمزايا “ضعيفة إلى حد الانعدام”.

وقال التقرير إنه لم يثبت بالدليل، على سبيل المثال، أن لعبة “سودوكو” تساعد لاعبها في تحسين قدرته على إدارة شؤونه المالية.

ويوصي التقرير بالبحث عن أنشطة جديدة تتحدى الطريقة التقليدية في التفكير ومشاركتها اجتماعياً إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي.

وأشار التقرير إلى بعض الأنشطة، مثل البحث في شجرة العائلة، الالتحاق بفصول للتصوير الفوتوغرافي، الطهي، الاعتناء بالحدائق، تعلم تكنولوجيا جديدة، الكتابة الإبداعية، المشروعات الفنية.

وقال جيمس جودوين، كبير العلماء بمؤسسة “إيدج يو كيه” البريطانية التي ساعدت في تأسيس المجلس العالمي لصحة المخ، إن تراجع قدرة المخ ليست حتمية.

وأضاف جودوين: “توجد أنشطة كثيرة يمكن أن نبدأ بها اليوم وتتيح مزايا لصحة المخ، وقد تكون هذه الأنشطة مثل اللعب مع الأحفاد واللعب في الحدائق”.