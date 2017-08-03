مقتل 15 سورياً في قصف جوي على الريف الغربي لدير الزور

(د ب أ): أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، بمقتل 15 شخصاً على الأقل جراء قصف طائرات حربية بلدة في الريف الغربي لدير الزور .

وقال المرصد ، في بيان صحافي اليوم ، إن من بين القتلى 12 من عائلة واحدة ، مشيراً إلى أن القصف على بلدة التبني الواقعة في الريف الغربي لدير الزور والمحاذي لريف الرقة الشرقي، نفذته طائرات لا يعلم ما إذا كانت روسية .

وحسب المرصد، لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، وتسببت الغارات في وقوع عدد من الجرحى، بالإضافة لدمار في ممتلكات مواطنين ومرافق عامة وبنى تحتية.