 الحكم بالسجن مدى الحياة على جندي حادثة “الجفر” في الأردن

(الأناضول): صادقت محكمة الاستئناف العسكرية في الأردن، الخميس، على قرار المحكمة العسكرية بحق الجندي معارك التوايهة، المتهم بقضية قاعدة “الجفر” التي قُتل فيها 3 مدربين أمريكيين.

وقضت محكمة عسكرية أردنية مختصة، منتصف الشهر الماضي، بالسجن مدى الحياة، على التوايهة بعد إدانته بـ”قتل” 3 مدربين عسكريين أمريكيين عند بوابة قاعدة جوية كبيرة في منطقة الجفر (جنوب)”.

وقال صبحي المواس، محامي الدفاع عن التوايهة إن “الاستئناف هي مرحلة قانونية أخرى في إطار المحاكمة، حيث تم نظر القضية”.

وتابع “بعد المرافعات في جلسة الخميس الماضي، أصدرت المحكمة قراراً برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف”.

ولفت بأن “القرار الآن موقوف على تصديقه من رئيس هيئة الأركان المشتركة (قائد الجيش)، وفق قانون أصول المحاكمات العسكرية”.

وأوضح المواس أن “قرارات محكمة الاستئناف العسكرية لا تخضع للتمييز كما هو الحال في القانون المدني”.

وتعود القضية إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين حاولت سيارة مدربين أمريكيين دخول قاعدة الملك فيصل الجوية في مدينة الجفر (جنوب)، دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف، ما أدّى إلى نشوب تبادل إطلاق النار، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية عقب الحادث.

لكن بعدها بدقائق، أعادت الوكالة بث الخبر بعد حذف عبارة “دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف”، وهو ما برره مصدر حكومي بأن البيان الأولي اعتمد “على المشاهد الأولية” في البداية.

وقتل في الحادث اثنان من المدربين الأمريكيين، وجرح ثالث (توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه)، فيما أُصيب ضابط صف أردني.