روسيا تندد بالعقوبات الأمريكية وتصفها ب”الحرب الإقتصادية”

(أ ف ب): ندد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بالعقوبات الأمريكية الجديدة، ووصفها ب”الحرب الاقتصادية الشاملة” على موسكو وبأنها بددت الآمال بتحسن العلاقات وتظهر “الضعف التام” للرئيس دونالد ترامب “بالطريقة الأكثر إذلالاً”.

ووقع ترامب على قانون العقوبات الجديدة الاربعاء مذعناً لضغوط الكونغرس بعد فشل البيت الابيض في منع القانون أو تخفيفه.

وحذر مدفيديف من أن تلك الخطوة قد يكون لها “عواقب” قائلاً إنها “تبدد الآمال بتحسن علاقاتنا مع الادارة الأمريكية الجديدة”.

وأضاف على صفحته على فيسبوك “ثانيا إنها بمثابة إعلان حرب اقتصادية شاملة على روسيا”.

وقال ساخراً من ترامب “إن إدارة ترامب أظهرت ضعفها التام بتسليمها سلطتها التنفيذية للكونغرس بالطريقة الأكثر إذلالاً”.

ووقع ترامب على القانون بعيداً عن الاعلام وكانت ممانعته واضحة في بيان غاضب عقب التوقيع قال فيه إن النص “تشوبه عيوب”.

وقال ترامب “أن الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عدداً من الاحكام غير الدستورية” بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على “التفاوض” مع روسيا.

وقال ترامب “قمت ببناء شركة عظيمة فعلا تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سبباً كبيراً لانتخابي. كرئيس يمكنني ابرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونغرس″.

يستهدف القانون، الذي يتضمن أيضا إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران، قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الانابيب الروسية ويفرض قيوداً على بعض مصدري الاسلحة الروس.

بدورها ردت إيران بغضب قائلة، إن العقوبات الجديدة “تنتهك” الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى محذرة من أنها سترد “بالشكل المناسب”.

وفيما يتعلق بروسيا فإن القانون يقيد خصوصاً، صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين من تصريحات ترامب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في بيانه قال ترامب “معدو الدستور جعلوا الشؤون الخارجية بيد الرئيس. هذا القانون سيثبت حكمة ذلك الخيار”.

وفي رد لاذع قال السناتور الجمهوري جون ماكين “إن واضعي الدستور جعلوا الكونغرس والرئيس فرعان متساويان للحكومة. هذا القانون قد أثبت حكمة ذلك الخيار”.

وأضاف “آمل أن يندد الرئيس بالصراحة نفسها بالسلوك العدائي لروسيا التي عبر فيها عن قلقه بشأن القانون”.

روسيا تتدخل

يهدف القانون إلى معاقبة الكرملين على تدخله المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وعلى ضم روسيا للقرم.

وقال ترامب إنه “سيلتزم” ببعض أحكام القانون لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا سيتم تطبيقه بالكامل.

واكتفى البيت الابيض بالقول، إن ترامب “سيفكر بدقة واحترام” في “تفضيلات” الكونغرس.

وقال ترامب “صادقت على هذا القانون باسم الوحدة الوطنية التي تمثل إرادة الشعب الأمريكي في رؤية روسيا تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة”.

وتسلم ترامب القانون عند الساعة 1:53 بعد ظهر الجمعة وانتظر حتى الأربعاء لتوقيعه.

وأثار التأخير في توقيع القانون تكهنات بأن ترامب قد يعترض عليه أو يحاول أن يؤجله بطريقة أو بأخرى، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتاً مقابل صوتين.

الا ان ترامب تجنب عند توقيعه القانون ان يتجاوز الكنغرس فيتو يفرضه وتمرير القانون في أي حال، وهو ما كان سيشكل إهانة علنية له.

وسارعت موسكو، التي توقعت تمرير القانون، الى إصدار أمر لواشنطن بخفض تواجدها الدبلوماسي في روسيا الى 455 شخصاً قبل الأول من أيلول/سبتمبر ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.

وقال الكرملين إن توقيع ترامب على العقوبات “لا يغير شيئاً” في بيان أخف لهجة عن مدفيديف ووزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية إن العقوبات على روسيا وضعت الاستقرار العالمي في خطر ووصفتها بسياسة “خطيرة” و”قصيرة النظر” لواشنطن.

وقالت “سبق أن أعلنا اننا لن ندع أعمالاً عدائية من دون رد (…) ونؤكد الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات رادعة أخرى”.

والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه حذر من أن العلاقات الروسية الامريكية قد تتدهور.

وقال أن قرار الكونغرس الامريكي تمرير قانون العقوبات جعل جهود تحسين العلاقات مع موسكو “أكثر صعوبة”.

ويقوم مدع خاص بالتحقيق فيما إذا كان مستشارو ترامب قد تورطوا فيما تقول الاستخبارات الامريكية إنه محاولة من روسيا للتدخل لصالح ترامب في انتخابات عام 2016.

وينفي الرئيس الذي كثيراً ما دعا خلال السباق إلى البيت الابيض لتحسين العلاقات مع موسكو، تلك التهم بشدة.