الليغا ترفض استلام قيمة الشرط الجزائي الخاص بتعاقد نيمار مع برشلونة

مدريد – د ب أ : رفضت رابطة أندية الدوري الأسباني “الليغا” اليوم الخميس استلام قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مع برشلونة، مما يثير الكثير من الغموض والتساؤلات حول صفقة انضمام قائد المنتخب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت مصادر داخل رابطة أندية الدوري الأسباني، أن شخصين توجها إلى مقر الرابطة في العاصمة الأسبانية مدريد من أجل دفع مبلغ 222 مليون يورو (262 مليون دولار)، إلا أن الشيك الذي تقدما به تم رفضه.

وهددت “الليغا” أول أمس الثلاثاء بعدم قبول مبلغ الشرط الجزائي الخاص بتعاقد نيمار مع برشلونة بداعي أن النادي الفرنسي يخرق بتعاقده مع اللاعب البرازيلي قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي.

وقال خافيير تيباس، مدير “الليغا” في تصريحات لصحيفة “أ س″ الأسبانية أمس الأول الثلاثاء: “لا، لن نقبل بهذه الأموال من ناد مثل باريس سان جيرمان لأنه يرغب في انتهاك حق من حقوق أحد الأندية التابعة لمؤسستنا بالإضافة إلى انتهاكه لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واللعب المالي النظيف وقوانين الاتحاد الأوروبي، سيكون أمرا غير منطقي قبول هذه الأموال”.

وكان برشلونة قد أعلن أمس أن نيمار25/ عاما/ سيرحل عن النادي، فيما أكد واجنر ريبيرو، وكيل أعمال اللاعب في وقت لاحق أن باريس سان جيرمان سيدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد نيمار مع النادي الكتالوني خلال الأيام المقبلة.

وفي حال تمت صفقة انتقال نيمار إلى النادي الفرنسي بنجاح فإنه سيكون اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.