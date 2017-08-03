الإحتلال يمنع 10 من لاعبي شباب رفح التوجه إلى الخليل

غزة – أ ف ب : منعت سلطات الإحتلال الاسرائيلي 10 لاعبين من فريق شباب رفح التوجه الى الخليل في الضفة الغربية لخوض اياب نهائي كأس فلسطين لكرة القدم أمام “اهلي الخليل”.

ووصل باقي افراد فريق شباب رفح الى الخليل ليل الاربعاء الى الخميس، وقال خالد كويك رئيس النادي “سلطات الاحتلال منعت عشرة لاعبين من بينهم المهاجم محمد ابو دان وحارسا المرمى يسار الصباحين وعبد الله ابو غزة، وسمحت لخمسة عشر لاعبا اخر بالوصول الى الخليل عبر معبر بيت حانون (ايريز)”.

واضاف كويك الذي يرافق بعثة فريقه للخليل ان “اسرائيل منعت اداريا واحدا ايضا وتم السماح لعشرة اداريين اخرين” مبينا ان “عدم السماح لحارسي المرمى سيؤثر سلبا على اداء الفريق في حال اصابة حارس المرمى (الاساسي) ولكن لدينا اصرار بتثبيت المباراة في وقتها”.

وقرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اقامة المباراة في موعدها المحدد مساء غد الجمعة على ملعب “دورا الخليل”، رغم منع عدد من لاعبي شباب رفح.

وفاز فريق شباب رفح بطل كأس قطاع غزة على فريق اهلي الخليل بطل الضفة الغربية 2-صفر ذهابا مساء الثلاثاء على ملعب اليرموك وسط مدينة غزة وامام أكثر من 10 الاف متفرج.

ويفرض الإحتلال منذ اكثر من عشر سنوات حصارا مشددا على قطاع غزة، لكنها تسمح لبعض الحالات الانسانية خصوصا وعدد من التجار والمرضى مغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون للضفة الغربية او اسرائيل.