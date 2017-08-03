حتى ماكرون سعيد بصفقة نيمار المتوقعة !

باريس – أ ف ب : اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن انتقال المتوقع للنجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني الى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان، “خبرا جيدا”.

ورأى ماكرون خلال تواجده في منطقة ايفلين حيث يزور مركزا ترفيهيا للاطفال خارج باريس، أن انتقال نيمار “يضيف جاذبية (الى الدوري الفرنسي). نعم، إنها اخبار جيدة”.

كما هنأ ماكرون الرئيس القطري لنادي سان جرمان ناصر الخليفي الذي كان متواجدا في الحدث ذاته، قائلا له “تهانينا، أعتقد أننا سمعنا اخبارا جيدة” في اشارة منه الى الاقتراب من حسم صفقة نيمار مقابل 222 مليون يورو، وهو قيمة البند الجزائي الموجود في عقد اللاعب البرازيلي.

وجاء كلام ماكرون قبل دقائق من قرار رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم برفض تسلم اموال البند الجزائي من ممثلي نيمار، ما قد يؤخر عملية انتقال الأخير الى نادي العاصمة الفرنسية.

وسبق لرئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن كشف هذا الأسبوع بأنه سيمنع عملية الانتقال لانها تخالف قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الاوروبي للعبة من أجل تجنب الانفاق المفرط الذي قد يؤدي الى افلاس الاندية.