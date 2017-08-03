منافس ميركل على منصب المستشار: ترامب خطر على العالم كله

هامبورغ – د ب أ : وصف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لمنصب المستشار، مارتن شولتس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “خطر على بلده وعلى العالم أجمع″

وفي مقابلة مع مجلة شبيغل الإخبارية الألمانية اليوم الخميس قال شولتس الذي كان يرأس البرلمان الأوروبي إن ترامب يعتقد أن السياسة ” حلبة ملاكمة” وأنه كان يدرك أن المناخ السامي في البيت الأبيض ” سوف يجعل ترامب متحضرا” مضيفا: “ولكني لم أكن أتصور إمكانية حدوث هذه المحسوبية والواسطة التي لا تعرف الرحمة والتي يدير بها ترامب السياسة من خلال وضعه نفسه وعائلته فوق القانون”.

وقال شولتس إنه في حال أصبح المستشار فإنه سيواجه ترامب بشكل واضح قدر الإمكان وأضاف: “أعتقد أني أفضل في هذا الجانب من السيدة ميركل“.

ورأى شولتس الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن “الرجال من أمثال ترامب يحتاجون في النهاية ما يروجون له هم أنفسهم وهو: الرسائل الواضحة”.

وعن نشاط ترامب المكثف على موقع تويتر قال شولتس: “أرى أن اختزال السياسة في تغريدة أمر خطير فعلا بالنسبة لرئيس أمريكي”.

وانتقد شولتس ترامب بشكل لاذع في وقت سابق ورد مؤخرا على تغريدة للرئيس الأمريكي على موقع تويتر قصف فيها جبهة ترامب الذي لم يرد على هجوم شولتس حتى الآن.

وتشهد ألمانيا انتخابات برلمانية على المستوى الاتحادي في سبتمبر/أيلول المقبل.