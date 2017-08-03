الرئاسة الفلسطينية : الاستيطان غير شرعي وينهي حل الدولتين

وكالات : أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بشدة وضع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس لأكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيتار عيليت” جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

كما أدان أبو ردينة ، في تصريحات بثتها وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) اليوم الخميس ، نية شرطة الإحتلال إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين.

وأكد أبو ردينة أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، وأن على حكومة الإحتلال أن تتوقف فورا عن نهجها التدميري لحل الدولتين.

كما شدد على أن “أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراض فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، كما زعم نتنياهو في كلمته، وعلى أن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية، تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي”.

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية الى التدخل فورا من أجل وقف محاولات نتنياهو تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع والتي رحب بها الجانب الفلسطيني وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.

وأكد أن “هذه التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل على خلق مناخ متوتر، ستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها”.

ووضع نتنياهو، اليوم الخميس، حجر الأساس لتجمع استيطاني يضم أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيتار عيليت” جنوبي الضفة الغربية.

وقال نتنياهو في حفل وضع حجر الأساس:” لا يوجد حكومة أخرى عملت من أجل الاستيطان مثل حكومتي”.

وقالت صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن نتنياهو وعد بشق طريق جديد يربط مستوطنة “بيتار عيليت” مع القدس.

وبحسب الصحيفة، سيصل عدد سكان المستوطنة الواقعة جنوبي بيت لحم، الآن إلى قرابة 50 ألف مستوطن، ما يجعلها واحدة من أكبر المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وتُواجه عائلة شماسنة الفلسطينية، خطر الإخلاء من منزلها في حي الشيخ جراح، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وقالت جمعية “عير عاميم” (بالعربية: مدينة الشعوب) الإسرائيلية غير الحكومية، في تصريح مكتوب إن السلطات الإسرائيلية طلبت من عائلة شماسنة الفلسطينية، إخلاء منزلها في حي الشيخ جراح يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت:” في حال عدم إخلاء العائلة لمنزلها فإن السلطات الإسرائيلية ستخليها بالقوة”.

وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية ملكيتها للأرض التي أقيم عليها المنزل، وبالتالي أحقيتها بالمنزل، وهو ما قبلت به محاكم الإحتلال .

ولفتت “عير عاميم” إلى أن العائلة أمضت سنوات طويلة في محاكم الإحتلال مدافعة عن حقها في البقاء في منزلها.

وقالت:” في حال تم إخلاء العائلة من منزلها فإنه سيكون الإخلاء الأول في حي الشيخ جراح منذ العام 2009، حيث أدى إخلاء عدد من العائلات في حينه إلى انتقادات دولية ومحلية”.

وأضافت “عير عاميم”:” تعيش العشرات من العائلات في حي الشيخ جراح تحت خطر تهديد الإخلاء من قبل دولة داعمة للمنظمات الاستيطانية”.

كما أعلنت حركة “السلام الآن”، اليسارية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في تصريح صحفي نيتها تنظيم احتجاج في الشيخ جراح غدا الجمعة رفضا لقرار الإخلاء.

وفي ذات الصدد، قالت عائلات حي الشيخ جراح، في تصريح صحفي إنها تنوي تنظيم احتجاج غدا الجمعة رفضا لقرار الإخلاء.

القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

من جانب آخر حذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم من مواصلة الإحتلال الاسرائيلي إجراءاته الاستفزازية في المدينة المقدسة، واقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى ، مؤكدا أن “القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال استقبال الحمد الله في رام الله اليوم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، والاطلاع على آخر الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، وما تواجهه من تصعيد الاحتلال .

ودعا الحمد الله “مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية دولية لشعبنا، في ظل تصعيد الاحتلال من انتهاكاته بحق ابنائنا ومقدساتنا”.

ووجه رئيس الوزراء تحية اعتزاز وإكبار إلى أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، على صمودهم في معركة المسجد الأقصى، ما حال دون تنفيذ الاحتلال مخططاته في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وأكد أن “القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وبأنها على رأس أولويات القيادة والحكومة”، مشددا على تقديم كافة أشكال الدعم لها، مناشدا في هذا السياق الدول العربية والإسلامية الوقوف بشكل فعلي مع المقدسيين، ودعم القدس بشكل ملموس، بما يعزز من صمود أهلها وثباتهم على أرضهم.