أمير قطر يستقبل الرئيس التركي السابق عبد الله غل

(الأناضول ) : استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الخميس، الرئيس التركي السابق عبد الله غل.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه “جرى خلال المقابلة في قصر البحر بالعاصمة الدوحة تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل”.

ووصل غُل الدوحة، مساء أمس الاربعاء في “زيارة تضامنية”.

وقالت مصادر مرافقة للرئيس التركي السابق في تصريحات سابقة “للأناضول”، إن “غُل يقوم بزيارة أخوية للدوحة سيلتقي خلالها أيضًا أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والد الأمير الحالي”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن زيارة غل “تضامنية مع الدوحة ولإبداء وجهة نظره حول الأوضاع في منطقة الخليج”.

وأشارت إلى أن الرئيس التركي السابق “سيجتمع أيضًا مع بعض الأصدقاء في قطر خلال زيارته التي تستمر يومين”.